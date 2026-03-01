Ο Ρονάλντο αστόχησε σε πέναλτι και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στα 1000 γκολ (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει βάλει ως στόχο να φτάσει τα 1000 γκολ στην καριέρα του, προτού αποχωρήσει από την ενεργό δράση και το Σάββατο σπατάλησε μια τεράστια ευκαιρία να πλησιάσει αυτό το μυθικό ρεκόρ.

Στην αναμέτρηση με την Αλ Φέιχα, η Αλ Νασρ κέρδισε πέναλτι στο 11ο λεπτό, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αναλαμβάνει φυσικά την εκτέλεση, όμως η προσπάθεια του δεν ήταν καλή και η μπάλα πέρασε άουτ.

Έτσι, ο «CR7» έχασε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για να σημειώσει το 966ο γκολ της καριέρας του και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει, προτού αποφασίσει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του.