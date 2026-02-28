«Φτερούγισε» στην οκτάδα ο Ατρόμητος!

Με «χρυσό» γκολ του Μπάκου (41΄) η ομάδα του Περιστερίου πέταξε στο…καναβάτσο (1-0) τον Παναιτωλικό και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας - Χαμένο πέναλτι για τους Αγρινιώτες στο 77΄με τον Γκουγκεσασβίλι να βάζει...στοπ στον Μάτσαν.

Ο Παναιτωλικός μπήκε με μεγαλύτερη διάθεση και έβγαζε περισσότερη ενέργεια στο χορτάρι στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Στο 6΄πλασέ του Μάτσαν μπλόκαρε ο Γκουγκεσασβίλι, ενώ στο 11΄σουτ του Ρόσα στην αγκαλιά του κίπερ του Ατρομήτου.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να ανεβάζουν…στροφές μετά το 15΄και απείλησαν για πρώτη φορά στο 23΄με δυνατό σουτ του Γιουμπιτάνα που έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι.

Γκολ ο Μπάκου (1-0)

Η ομάδα του Περιστερίου πήρε το…τιμόνι του αγώνα στα χέρια της στο 41΄. Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, ο Κουτσερένκο απέκρουσε η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μπάκου με κοντινή κεφαλιά βρήκε δίχτυα (1-0).

Με την έναρξη του β΄ημιχρόνου οι Αγρινιώτες είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και πίεζαν για το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν κλειστούς όλους τους διαδρόμους.

Πέναλτι (μέσω VAR) και στοπ ο Γκουγκεσασβίλι!

Στο 74΄ο Παναιτωλικός φώναξε για πέναλτι σε χέρι του Ουκάκι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Σε πρώτο χρόνο ο διαιτητής Βεργέτης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ωστόσο το VAR (Πουλικίδης) τον κάλεσε να τσεκάρει την φάση κι εν τέλει έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Μάτσαν ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο ο Γκουγκεσασβίλι έπεσε σωστά στην αριστερή γωνία, απέκρουσε και κράτησε το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Στο 89΄ο Τσαντίλας έχασε την ευκαιρία με κοντινό πλασέ να ζευγαρώσει τα τέρματα του Ατρομήτου και να...κλειδώσει πριν τις καθυστερήσεις τη νίκη του.

Με το «τρίποντο» που έριξε στο σακούλι ο Ατρόμητος έφτασε τους 27 βαθμούς, προσπέρασε το Βόλο (έχει ένα ματς λιγότερο) και…σκαρφάλωσε στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Με άδεια χέρια έφυγε ο Παναιτωλικός από το Περιστέρι σε ένα ματς που τους έλειψε το καθαρό μυαλό και η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Ο διαιτητής Βεργέτης (Αρκαδίας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Μουντές, Μουτουσαμί, Σιέλη, Τσιγγάρα, Τσούμπερ, Ρόσα, Μαυρία.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Γκουσεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσιγγάρας (82΄Καραμάνης), Μίχορλ (92΄Μήτογλου), Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα(69΄Ουκάκι), Τσούμπερ (82΄Τσαντίλας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης (86΄Γκαρσία), Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Λομπάτο (67΄Αλεξιτς) Ρόσα (86΄Μίχαλακ), Εστέμπαν (67΄Μπρέγκου), Μπάτζι.