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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης / Cosmote Sport 1HD
23η αγωνιστική
ΑΕ Κηφισιάς
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1 0
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Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
  • VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
  • AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
Βοηθοι
  • Στεφανής Γεώργιος (Καρδίτσας)
  • Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Κατόπης Ελευθέριος (Σάμου)
Σκορερς
  • 14' Γιάκουμπ Πόκορνι
Κιτρινες καρτες
  • 18' Γιασέρ Λαρουσί
  • 25' Ρούμπεν Πέρεθ
  • 50' Τζόνσον Τιμίπερε Έμπο
  • 75' Αποστόλης Χριστόπουλος
  • 85' Άλεξ Πέτκοφ
  • 90+5' Σείκ Ουμάρ Κονατέ
Κιτρινες καρτες
  • 9' Ένις Τσόκαϊ
  • 43' Ταξιάρχης Φίλων

Live: Κηφισιά - Λεβαδειακός

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