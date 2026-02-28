Live: Κηφισιά - Λεβαδειακός

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο Νεάπολης / Cosmote Sport 1HD
23η αγωνιστική
23η αγωνιστική
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1 0
<% getScoreHome(1406305) %> <% getScoreAway(1406305) %>
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Διαιτητης
- Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
- VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
- AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
Βοηθοι
- Στεφανής Γεώργιος (Καρδίτσας)
- Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
- Κατόπης Ελευθέριος (Σάμου)
Σκορερς
- 14' Γιάκουμπ Πόκορνι
Κιτρινες καρτες
- 18' Γιασέρ Λαρουσί
- 25' Ρούμπεν Πέρεθ
- 50' Τζόνσον Τιμίπερε Έμπο
- 75' Αποστόλης Χριστόπουλος
- 85' Άλεξ Πέτκοφ
- 90+5' Σείκ Ουμάρ Κονατέ
Κιτρινες καρτες
- 9' Ένις Τσόκαϊ
- 43' Ταξιάρχης Φίλων