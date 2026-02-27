Ελλάς, Ευρώπη, Panathinaikos, τεράστια πρόκριση κόντρα σε ένα ακόμα εργαλείο της ΟΥΕΦΑ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, που έδειξε άντερα και προκρίθηκε δίκαια κόντρα σε ένα ακόμα εργαλείο της ΟΥΕΦΑ, που δεν έδωσε καθαρό πέναλτι και έπαιξε 100-0 την Βικτόρια.

Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Αυτά τα κάνει μόνο ο Panathinaikos και πήρε μία πρόκριση μέσα στην Τσεχία με μαέστρο από τον πάγκο τον Ράφα Μπενίτεθ και 17 λιοντάρια που έδωσαν και την ψυχή τους για την φανέλα με το τριφύλλι και έστειλαν στα ουράνια τους οπαδούς τους.

Ο Παναθηναϊκός βάση ευκαιριών άξιζε την πρόκριση είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση, αλλά έχασε σημαντικές ευκαιρίες και έπεσε πάνω σε ένα εργαλείο της ΟΥΕΦΑ, που έκανε τα πάντα, για να αποκλειστεί η ομάδα, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε.

Δεν έφθαναν τα όργια που έκανε για να αποκλειστεί αυτός ο Παναθηναϊκός, που είχε ψυχή λεόντων και έναν Ράφα Μπενίτεθ να έχει δώσει ρεσιτάλ από τον πάγκο και 17 παίκτες στο γήπεδο να κάνουν τα πάντα, για να πάρουν την πρόκριση.

Όχι ρε ο Παναθηναϊκός δεν λυγίζει, ούτε από απουσίες, ούτε από στησίματα και έτριψε στην μούρη της ΟΥΕΦΑ, που όρισε αυτό το εργαλείο μία τεράστια πρόκριση.

Αν παιζόταν 50-50 το ματς ο Παναθηναϊκός θα είχε προκριθεί στο 90λεπτο, αφού το εργαλείο από την Λιθουανία ο Ρούμσας και ο Ολλανδός βαρίστας δεν έδωσαν ένα πέναλτι, που ήταν ο ορισμός σε ανατροπή του Τετέι από τον Ντουέ.

Και τι δεν έκανε ο Ρούμσας. Το καλοκαίρι τα κατάφερε και στέρησε την νίκη στην ομάδα στην Σκωτία με την Ρείντζερς, απόψε δεν τα κατάφερε παρα τα όργια. Εκτός από το πέναλτι, που δεν έδωσε , όταν ήταν 1-1 το παιχνίδι και πιθανότατα θα γινόταν το 1-2, έχει γεμίσει με κάρτες τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έχει χαρίσει πέντε κίτρινες στους παίκτες της Βικτόρια, που έπαιζαν με αγκώνες και κλώτσαγαν στο ψαχνό. Η πρόθεση φάνηκε, όταν δύο φορές, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφευγαν μόνοι τους με προυποθέσεις για γκολ και αντί να αφήσει το πλεονέκτημα, γύρισε πίσω την φάση και έδωσε φάουλ.

Για αυτούς και άλλους 1908 λόγους φιλάκια στην ΟΥΕΦΑ, από τον Τετέι, τον Λαφόν, τον Πάντοβιτς, που ήταν καθοριστικοί και τα άλλα παιδιά του Παναθηναϊκού και τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει δώσει ρεσιτάλ από τον πάγκο και νίκησε κατά κράτος τον αντίπαλο προπονητή και στα δύο παιχνίδια. Παρά τη νέα απώλεια της τελευταίας στιγμής και τον τραυματισμό του Σιώπη, ο Μπενίτεθ παρέταξε μία ομάδα, που είχε απόλυτη ισσοροπία και έκανε τρομερή διαχείρηση και όταν η ομάδα έμεινε με δέκα στο μοναδικό δίκαιο σφύριγμα του Ρούμσας και την αποβολή του Ερνάντεθ.

Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε με την τρομερή ασίστ του εκπληκτικού Ταμπόρδα(όσο είχε δυνάμεις) και το ωραίο πλασέ του Τετέι, που έκανε το 0-1. Στο 41 πάλι ο Τετέι, που σμπαράλιασε τους αμυντικούς της Βικτόρια παραλίγο να σκοράρει και δεύτερο γκολ, ενώ η Βικτόρια μεγάλη φάση δεν είχε στο πρώτο 45λεπτο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βικτόρια μπήκε δυνατά, ο Λαφόν έκανε μία σημαντική απόκρουση, αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 1-1 σε μία φάση, που είναι στα όρια του φάουλ. Η Βικτόρια μόνο από κόρνερ μπορούσε να απειλήσει, αλλά απόψε ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλά διαβασμένος και στα κόρνερ με εξαίρεση την φάση του γκολ. Μέχρι την λήξη του αγώνα έγιναν δύο μεγάλες φάσεις. Στην πρώτη ο σούπερ Κατρης έσωσε σίγουρο γκολ με απόλυτη ψυχραιμία και στην δεύτερη το σουτ του Ρενάτο δεν κατέληκε στα δίχτυα.

Ρενάτο και Μπακασέτας έκαναν φοβερή δουλειά σαν διδυμο στον άξονα και πιο μπροστά ο Ταμπόρδα έκανε παπάδες μαζί με τον Τετέι, ενώ ήταν άψογα και τα μπακ και τα τρία στόπερ. Ο μόνος που δεν ήταν καλός ήταν ο Ζαρουρί ίσως επηρεασμένος από το Ραμαζάνι.

Ο Μπενίτεθ έκανε και πολύ καλές αλλαγές. Φρέσκαρε τα χαφ με τον Τσέριν, που ήταν και αυτός καλός, άλλαξε και τα άκρα του με Πελίστρι, Τζούρισιτς, ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 με την μόνη αλλαγή, που δεν βγήκε τον Ερνάντεθ, αλλά με την είσοδο του Σβιντέρσκι και του Πάντοβιτς η ομάδα παραλίγο να φθάσει και σε δεύτερο γκολ αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία ο Πελίστρι απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα δεν κατάφερε να τον νικήσει από πάσα του Σβιντέρσκι, ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα πήγε να δώσει έτοιμο γκολ στον Τζούρισιτς, αλλά κόπηκε η μπάλα την τελευταία στιγμή.

Στα πέναλτι, όσο ο Παναθηναϊκός πάει τόσο μελετημένος δεν υπάρχει άγχος. Ο Λαφόν έπιασε ένα, το άλλο πήγε άουτ, εκτός από τον Καλάμπρια όλοι οι άλλοι σκόραραν. Και ποιοι σκόραραν, παίκτες, που έχουν αμφισβητηθεί. Τζούρισιτς, Σβιντέρσκι, Πελίστρι και στο τέλος στο πιο κρίσιμο ο Πάντοβιτς με ένα τέλειο χτύπημα.

Ένα respect στον επί χρόνια προπονητή τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού Γιώργο Μουντάκη και τον προπονητή τερματοφυλάκων του Μπενίτεθ τον Βαλέρο, που μελέτησαν πολύ τα πέναλτι, ο Λαφόν πήγε φουλ διαβασμένος, όπως και οι εκτελεστές του Παναθηναϊκού. Τους ανέφερε και ο Μπενίτεθ και μπράβο του.

Το ταξίδι συνεχίζεται στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ είναι ικανός για όλα. Τώρα άνοιξε η όρεξη και ξέρουν τον τρόπο.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού για άλλη μία φορά ήταν εκεί και πήρε μεγάλη χαρά στο τέλος. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά θέλουν στήριξη και όχι αναθέματα.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε απόψε κάτι που είχε να πετύχει από το 2010 και φωνάζει δυνατά, ότι επιστρέφει στην Ευρώπη ο Panathinaikos.

*Tην Κυριακή πρέπει να γεμίσει η Λεωφόρος και ο κόσμος να πάρει αυτό το ματς. Η ομάδα θα έχει τρομερή ψυχολογία, αλλά και εξάντληση από τα 120 λεπτά και το ταξίδι.

*Αυτός ο Κάτρης θα αφήσει εποχή και ο Ιγκασον απόψε έδειξε ότι είναι ηγέτης και πόσοι απαραίτητος είναι για την άμυνα.

*Ο Παναθηναϊκός με την πρόκριση φέρνει την Ελλάδα μία ανάσα από την 10η θέση με στόχο να περάσουμε τους Τσέχους