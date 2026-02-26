Μανωλάς: «Μερικά κατορθώματα είναι μόνο για μονομάχους» (pic)

Ο Κώστας Μανωλάς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκε το θρίαμβο με 3-0 εναντίον της Μπαρτσελόνα στο Champions League στις 10 Απριλίου 2018 και αναφέρεται στην αποτυχημένη ανατροπή της Γιουβέντους εναντίον της Γαλατασαράι.

«Μερικά κατορθώματα είναι μόνο για μονομάχους!», έγραψε στα Instagram stories, ο πρώην αμυντικός-μεταξύ άλλων- της Ρόμα, της Νάπολι, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Μία αναφορά σε μια από τις πιο απίστευτες στιγμές στη πρόσφατη ιστορία της Ρόμα. Οι Τζιαλορόσι, στην πραγματικότητα, κατάφεραν να αποκλείσουν τον Μέσι και τους συμπαίκτες του από το πιο σημαντικό τουρνουά συλλόγων στον κόσμο πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια.

Στον πρώτο αγώνα, η ομάδα που προπονούσε τότε ο Ντι Φραντσέσκο είχε χάσει με 4-1 στη Βαρκελώνη. Τα γκολ των Τζέκο, Ντε Ρόσι και Μανωλά επέτρεψαν στους Τζιαλορόσι να αποκλείσουν τους Ισπανούς (3-0), προκρίνοντας τους στα ημιτελικά του Champions League κόντρα σε όλες τις πιθανότητες.

Ο Κώστας Μανωλάς, 34 ετών πλέον, αγωνίζεται με την ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του (Νάξος), Παναξιακό, στο τοπικό πρωτάθλημα Κυκλάδων.