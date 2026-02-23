Ο Σέσκο διατήρησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τροχιά Champions League

Με γκολ του Σλοβένου επιθετικού οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πέρασαν από την έδρα της Έβερτον (0-1), παραμένοντας στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα, κάτι που επιβεβαίωσε και στην έδρα της Έβερτον πανηγυρίζοντας ένα μεγάλο διπλό, που την διατηρεί σε τροχιά εξόδου στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είχαν τον έλεγχο κόντρα στην Έβερτον, με το πρώτο ημίχρονο να κυλάει χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, αφού το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων στο πρώτο 45λεπτο.

Στο 58ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μάικλ Κάρικ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Μπένιαμιν Σέσκο, με τον Σλοβένο επιθετικό να δικαιώνει τον προπονητή του αφού στο 71' σε αντεπίθεση της Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στους «κόκκινους διάβολους».

Με αυτό το αποτέλεσμα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφτασε τους 48 βαθμούς και παραμένει στην τέταρτη θέση, που δίνει εισιτήριο για το Champions League της νέας περιόδου, με τους «κόκκινους διάβολους», να έχουν τρεις βαθμούς διαφοράς από Τσέλσι και Λίβερπουλ που βρίσκονται στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα.