Σμυρλής: «Να συνεχίσουμε με καλό ποδόσφαιρο και νίκες»

Στην εκπομπή «Σπορ στο Ionian» φιλοξενήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού, Λάμπρος Σμυρλής, μετά τη νίκη των Αγρινιωτών επί του Αστέρα, δίνοντας το σύνθημα για συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι με δύο διαδοχικές νίκες πήρε αυτοπεποίθηση η ομάδα. Θέλουμε να έχουμε ανάλογη συνέχεια για να πάμε την ομάδα ακόμα πιο ψηλά», σχολίασε αρχικά.

Για το αρνητικό σερί της ομάδας το προηγούμενο διάστημα: «Είχαμε δείξει ότι έχουμε καλή ομάδα και ποιοτικούς παίκτες. Ήταν ένα δύσκολο δίμηνο, δε μπορούσαμε να βρούμε θετικά αποτελέσματα. Μέσα από αυτές τις δύο νίκες θέλουμε να συνεχίσουμε. Με καλό ποδόσφαιρο και νίκες».

Για το πού κοιτάζει ο Παναιτωλικός μετά την επιστροφή στις νίκες και με δεδομένη τη δυσκολία του πρωταθλήματος: «Ο Παναιτωλικός έχει δείξει ότι είναι σταθερή δύναμη στην Super League, με καλές χρονιές. Θέλουμε μία καλή χρονιά και για τα 100 χρόνια της ομάδας. Είναι σημαντικό κομμάτι. Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Ο κόσμος στηρίζει πάρα πολύ και στα εντός και στα εκτός έδρας. Και σε μία δύσκολη περίοδο ήταν δίπλα μας. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε να δώσουμε μία ικανοποίηση με τις δύο νίκες, το αξίζει».

Για τα όσα είπε ο Γιάννης Αναστασίου στην ομάδα του μετά τις δύο διαδοχικές νίκες: «Ο κόουτς μας είπε ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα, την προσπάθεια και τα αποτελέσματα. Όμως τόνισε ότι δεν πετύχαμε κάτι σπουδαίο. Θα πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, με παραπάνω προσπάθεια, να έρθουν και άλλες νίκες».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Ο κόσμος να συνεχίσει να μας στηρίζει, όπως κάνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι καλύτερο για να ανταποδίδουμε την στήριξη με θετικά αποτελέσματα και νίκες».