Κάλενς: «Μόλις είμαι 100% καλά, θα επιστρέψω στη δράση»

Ο Αλεξάντερ Κάλενς θέλει να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, έχοντας ως στόχο να παίξει ξανά στην Αλιάντσα Λίμα και την εθνική ομάδα του Περού.

Στα… πιτς παραμένει ο Αλεξάντερ Κάλενς για περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς μετά από μια ίωση, του παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στην καρδιά. Η κατάστασή του επανεξετάζεται, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στη δράση. Το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ λήγει το καλοκαίρι και ο Περουβιανός αμυντικός δεν σκέφτεται απλά πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά και να επιστρέψει στην εθνική του ομάδα.

Δίνοντας μια συνέντευξη στο tik tok, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του. «Δίνω προτεραιότητα στην υγεία μου και μόλις είμαι 100% καλά, θα επιστρέψω. Μην ανησυχείτε, θα το καταλάβετε όταν επιστρέψω», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα του Περού: «Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι την επιστροφή μου στην εθνική ομάδα, νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί παίκτες. Όταν έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου100%, θα δούμε αν θα επιστρέψω στην εθνική, ή αν ο νέος προπονητής θέλει να με καλέσει».

Προ ημερών πάντως, όταν είχε ερωτηθεί αν θέλει να παίξει ξανά στην Αλιάντσα Λίμα, είχε απαντήσει: «Όταν γίνω καλά».

