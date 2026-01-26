ΠΑΟΚ: Τρέχουν οι εξελίξεις για Νέα Τούμπα και προπονητικό κέντρο

Αποκαλύψεις αναφορικά με τη Νέα Τούμπα αλλά και το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στους Ταγαράδες, περιλάμβανε η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN.

Μετά την ιστορική υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ, οι εξελίξεις τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς τόσο για την κατασκευή του νέου γηπέδου όσο και για την δημιουργία του υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Βασιλόπουλος στην εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς», ο Ιβάν Σαββίδης έχει συνεχόμενες επαφές με τους στενούς του συνεργάτες, για τα επόμενα βήματα που αφορούν την Νέα Τούμπα, όπως άλλωστε ανακοινώθηκαν μετά την υπογραφή του MoU.

Επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη, μάλιστα είναι η δημιουργία ενός site, που θα έχει αποκλειστικό στόχο την καθημερινή ενημέρωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τις διαδικασίες που θα τρέξουν για την ανέγερση του νέου γηπέδου του Δικεφάλου, θέλοντας να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση του κόσμου για κάθε λεπτομέρεια που αφορά το «σπίτι του».

Κινήσεις παράλληλα γίνονται και για την κατασκευή του υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου στους Ταγαράδες, αφού αναμένεται να παραδοθεί το τελικό σχέδιο στον Ιβάν Σαββίδη για να εγκριθεί η έναρξη των εργασιών.

Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το όνομα του γραφείου που θα αναλάβει την μελέτη και στη συνέχεια θα παραδοθεί ο φάκελος για να βγουν οι σχετικές άδειες και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.