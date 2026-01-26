Οι λόγοι που ο VAR επιβεβαίωσε τη σωστή απόφαση του Βεργέτη στη φάση Ούρονεν - Μπόκου

Οι λόγοι που οδήγησαν τον VAR στο να επιεβεβαιώσει την απόφαση του Βεργέτη να μην δώσει πέναλτι υπέρ του Ατρόμητου στην φάση ανάμεσα σε Ούρονεν και Μπόκο στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ατρόμητος και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0 στο Περιστέρι, με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και να διαμαρτύρονται για μια ακόμα φάση όπου υποστηρίζουν ότι ο Βεργέτης θα έπρεπε να δείξει την άσπρη βούλα, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Πρόκειται για μια μονομαχία του Ούρονεν με τον Μπόκο μέσα στην «πράσινη» περιοχή, με τον ρέφερι να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και τους VAR (Κατσικογιάννης) και AVAR (Φωτιάς) να συμφωνούν μαζί του και να μην τον καλούν για ανασκόπηση της φάσης.

Παρότι λοιπόν υπάρχει επαφή ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές, υπήρξαν τρεις παράμετροι που οδήγησαν τους VAR και AVAR στο να μην παρέμβουν και να επιβεβαιώσουν ουσιαστικά την αρχική απόφαση του Βεργέτη.

Η πρώτη παράμετρος είναι ότι ο Ούρονεν βρήκε πρώτος την μπάλα, η οποία χτύπησε στα πόδια του Μπόκου κι άλλαξε πορεία. Η δεύτερη ότι μετά από αυτό, ήταν φυσικό να υπάρξει επαφή των δύο ποδοσφαιριστών με την φόρα που είχαν και η τρίτη ότι πριν από την επαφή, η μπάλα είχε ήδη απομακρυνθεί από την κατοχή του άσου του Ατρόμητου.

Κάπως έτσι το ματς συνεχίστηκε κανονικά, με τον Ατρόμητο πάντως να κερδίζει πέναλτι σε άλλη φάση, αλλά τον Αλμπάν Λαφόν να αποκρούει και να διατηρεί το 0-0.