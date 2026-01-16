Ο Παναθηναϊκός πήρε μία παικτάρα που δεν μπόρεσε να πάρει ο Ολυμπιακός!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σπουδαία μεταγραφή του Αντίνο με τον Παναθηναϊκό να βάζει μία σφαίρα στην ομάδα του Μπενίτεθ και να κάνει επίδειξη δύναμης στον Ολυμπιακό, που απέτυχε να τον αποκτήσει πριν λίγους μήνες.

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι παίκτης Παναθηναϊκού με την βούλα και ο Παναθηναϊκός με αυτή την μεταγραφή βροντοφωνάζει ότι επιστρέφει με στόχο την κορυφή στο πρωτάθλημα και τις διακρίσεις στην Ευρώπη.

Ο 20χρονος Αργεντίνος εξτρέμ ήταν ο διακαής πόθος του Μπενίτεθ για αυτή την μεταγραφική περίοδο. Παίκτης από το πάνω ράφι, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αργεντινή διεθνής με την Κ19, είχε φθάσει μία ανάσα από την Ρίβερ Πλέιτ, μέχρι που μπήκε στην μάχη ο Παναθηναϊκός και τον απέκτησε τελικά.

Πριν δύο μήνες έγιναν κάποιες αλλαγές στον σύλλογο προς την σωστή κατεύθυνση με στόχο ένα και μοναδικό. Την δημιουργία μίας πανίσχυρης ομάδας, που θα φθάσει στην κορυφή στην Ελλάδα και θα ανάψει την σπίθα στους οπαδούς του σε όλο τον κόσμο. Η μεταγραφή του Αντίνο δείχνει, ότι τα όσα δήλωσαν οι Κοτσόλης, Κορόνα, Μπενίτεθ, όταν ήρθαν στον σύλλογο αποδεικνύονται στην πράξη.

Από την Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός αποκτάει ότι καλύτερο μπορεί και έσκασε 3,5 εκ. ευρώ στην Κηφισιά, για να πάρει τον Τετέι και τον Παντελίδη, που με το καλημέρα έδειξαν ότι μπορεί να κάνουν την διαφορά. Από το εξωτερικό στόχος είναι να έρθουν πολύ καλοί παίκτες σε καλή ηλικία με μεταπώληση και όχι οι 30+, που ερχόντουσαν και δεν είχαν καμία μεταπωλητική αξία.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, μπήκε στην μάχη για να φέρει τον Αντίνο και την κέρδισε. Ο Αλαφούζος έσκασε 8 εκ. ευρώ και έφερε Γενάρη μήνα έναν παίκτη που δεν μπόρεσε να φέρει ο Μαρινάκης, πριν λίγους μήνες. Μην ξεχνάμε, ότι ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, όχι εγώ, στις 18 Αυγούστου 2025 σε αγγλόφωνη εκπομπή φίλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού είχε δηλώσει για τον Αντίνο: «Τον Αντίνο τον εξετάζουμε από όταν ήταν 16 χρονών. Είναι ο νεαρός Ντι Μαρία. Είναι πολύ περίπλοκη η υπόθεσή του. Ενας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ δύσκολο να τον αποκτήσεις. Υπάρχουν άλλοι 25 σύλλογοι που ενδιαφέρονται, δυνατοί σύλλογοι». Όταν αυτά τα λέει επίσημα ο Ολυμπιακός για τον Αντίνο, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της μεταγραφής, αλλά και της επιτυχίας του Παναθηναϊκού, που τον απέκτησε.

Ο Μπενίτεθ ζήτησε ταχύτητα και αθλητικότητα να προστεθεί στο ρόστερ.

Ο Αντίνο δεν είναι απλά ένα ταχύς παίκτης. Είναι μία σφαίρα, που δεν πιάνεται, ούτε με λάσο. Ενας παίκτης με καλή τεχνική, εξαιρετικός στο ένας με έναν, ένας παίκτης, που πάει με θράσος πάνω στον αντίπαλο και τον περνάει με όλους τους τρόπους. Ο Αντίνο έχει και δύναμη και δεν μασάει από κλωτσιές, ενώ είναι πειθαρχημένος και τακτικά και έχει όλο το πακέτο για να κάνει το μπαμ τα επόμενα χρόνια.

Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, μαζί με αυτή του τεράστιου Τζιμπρίλ Σισέ .Είναι ένας παίκτης, που με το πρώτο του σπριντ θα βάλει φωτιά στην εξέδρα και θα ξεσηκώσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού που επιτέλους χαμογελάει, διότι βλέπει στην πράξη, ότι κάτι αλλάζει.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Αντίνο και στέλνει μήνυμα σε όλη την πιάτσα και στους ανταγωνιστές του στην Ελλάδα, ότι θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στην κορυφή, θα σπρώξει όσα χρήματα χρειάζονται για να φτιάξει μία ομάδα, που θα χαίρεσαι να την βλέπεις στο γήπεδο.

Η μάχη για την απόκτηση του Αντίνο ήταν μεγάλη. Ο Γιάννης Αλαφούζος πιστώνεται μεγάλο μέρος της μεταγραφής, εκτός από τα 8 εκ. ευρώ που έβαλε στο τραπέζι, αλλά και για τις προσωπικές επαφές, που είχε με τον παίκτη και την οικογένειά του. Επαιξε μεγάλο ρόλο, ότι ο Αντίνο ήθελε σαν τρελός να έρθει στον Παναθηναϊκό και είπε όχι στην τεράστια Ρίβερ Πλέιτ και τους άφησε με τα… στιλό στο χέρι. Με τον παίκτη μίλησε και ο Μπενίτεθ, που του εξήγησε πόσο σημαντικός θα είναι για την ομάδα.

Φυσικά όλο αυτό το διάστημα και άλλοι δύο άνθρωποι έκαναν τα πάντα για να ολοκληρωθεί το deal. Ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, που συμμετείχε στις επαφές με τους ανθρώπους της Γοδόι Κρουζ και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Στέφανος Κοτσόλης.

Θυμάστε όταν επέστρεψε ο Κοτσόλης στον Παναθηναϊκό είχαμε πει, ότι είναι τεράστια προσθήκη. Ο Στέφανος έκανε αυτό, που έπρεπε να κάνει όλο αυτό το διάστημα και έφερε σε πέρας την ολοκλήρωση της πιο ακριβής μεταγραφής του Παναθηναϊκού.

Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Ο Αντίνο έχει όλα τα στοιχεία, για να γράψει ιστορία με την φανέλα του Παναθηναϊκού και φαντάζεται κανείς από τώρα με Παντελίδη, Πελίστρι, Αντίνο και Τετέι, πόσο ταχύτητα και ποιότητα βάζει ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του.

Αυτή η μεταγραφή, αλλά και η διάθεση να δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να αλλάξει η εικόνα του Παναθηναϊκού, αλλάζει την διάθεση των οπαδών της ομάδας, που πλέον περιμένουν να δουν τον Αντίνο στο γήπεδο. Και ελπίζουν-σωστά-ότι τα καλύτερα έρχονται…