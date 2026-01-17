Live: Πανσερραϊκός - Κηφισιά

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών / Novasports 2HD
17η αγωνιστική
17η αγωνιστική
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
2 1
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ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διαιτητης
- Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
- VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
- AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
- Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)
- Κομισοπούλου Γεωργία (Χανίων)
Τεταρτος
- Τσαγκαράκης Πέτρος (Χανίων)
Σκορερς
- 59' Ίβα Γκελασβίλι
- 90+2' Αλέξανδρος Μασκανάκης
Κιτρινες καρτες
- 50' Μάριος Σοφιανός
- 60' Ίγκορ Κάλινιν
- 68' Ίθαν Μπρουκς
- 81' Στεφάν Ομεονγκά
Σκορερς
- 30' Απόστολος Χριστόπουλος
Κιτρινες καρτες
- 60' Μοϊσές Ραμίρες
- 90+5' Νταβίντ Σιμόν
- 90+7' Λουτσιάνο Μαϊντάνα