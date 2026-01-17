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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών / Novasports 2HD
17η αγωνιστική
Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
2 1
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ΑΕ Κηφισιάς
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
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Διαιτητης
  • Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
  • VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
  • Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)
  • Κομισοπούλου Γεωργία (Χανίων)
Τεταρτος
  • Τσαγκαράκης Πέτρος (Χανίων)
Σκορερς
  • 59' Ίβα Γκελασβίλι
  • 90+2' Αλέξανδρος Μασκανάκης
Κιτρινες καρτες
  • 50' Μάριος Σοφιανός
  • 60' Ίγκορ Κάλινιν
  • 68' Ίθαν Μπρουκς
  • 81' Στεφάν Ομεονγκά
Σκορερς
  • 30' Απόστολος Χριστόπουλος
Κιτρινες καρτες
  • 60' Μοϊσές Ραμίρες
  • 90+5' Νταβίντ Σιμόν
  • 90+7' Λουτσιάνο Μαϊντάνα

Live: Πανσερραϊκός - Κηφισιά

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