Ο Μασκανάκης «λύτρωσε» τον Πανσερραϊκό κόντρα στην Κηφισιά (2-1), με τους Σερραίους να... χαμογελούν μετά από 3,5 μήνες.

Ο Πανσερραϊκός έπαιξε το τελευταίο του... χαρτί υποδεχόμενος την Κηφισιά, προερχόμενος από 10 συνεχόμενες ήττες με την αλλαγή προπονητή να μην φέρνει -έως τώρα- αποτέλεσμα.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο έψαχνε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προκειμένου να «σφραγίσει» την είσοδο στα πλέι οφ 5-8 και να τσεκάρει την παραμονή.

Τα «Λιοντάρια» μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με τον κίπερ Ραμίρεζ να είναι ο MVP του αγώνα μέχρι το 30ο λεπτό. Ο τερματοφύλακας από τον Ισημερινό είπε «όχι» τόσο στο σουτ του Ομεονγκά στο 8ο λεπτό, όσο και στην προσπάθεια του Τσαούση στο 21΄.

Ίδια απάντηση -πιο εύκολη- πέντε λεπτά αργότερα, στο συρτό σουτ του Ομεονγκά, με την Κηφισιά να «χτυπάει» στην πρώτη της ευκαιρία.

Ο Σόουζα έβγαλε εξαιρετική πάσα στον χώρο για τον Χριστόπουλο, αυτός στο 30΄εκτέλεσε τον Τσομπανίδη σε τετ α τετ και έκανε το 0-1 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Η επανάληψη είχε ένα και απόλυτο πρωταγωνιστή. Τον Πανσερραϊκό, που δεν πτοήθηκε από το 0-1, το οποίο ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα, ισοφαρίζοντας άμεσα.

Αρχικά, απείλησε στο 50΄με το σουτ του Καρέλη να αλλάζει πορεία και τον Ραμίρεζ να αποκρούει σε κόρνερ, όμως οκτώ λεπτά αργότερα οι «κόκκινοι» ισοφάρισαν. Στημένη φάση για τον Πανσερραϊκό, η μπάλα στρώθηκε στον Γκελασβίλι και εκείνος με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ραμίρες.

Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς είπε ξανά «όχι» στον Καρέλη και την κεφαλιά του στο 87ο λεπτό, όμως στο 90+3΄ο Πανσερραϊκός πήρε αυτό που δικαιούταν.

Άψογη σέντρα του Καρέλη από τ΄αριστερά, υποδειγματικό τελείωμα του Μασκανάκη που είχε περάσει λίγα δευτερόλεπτά πριν στο παιχνίδι, 2-1 και έξαλλοι πανηγυρισμοί στις Σέρρες.

2-1 τελικό με τον Πανσερραϊκό να επιστρέφει σε θετικά αποτελέσματα μετά από 3,5 και πλέον μήνες και να... αναπνέει. Στους 8 βαθμούς πλέον οι «κόκκινοι» στο -2 από την ΑΕΛ, ενώ η Κηφισιά έμεινε στους 19 βαθμούς και την 8η θέση.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Φέλτες, Γκελσβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λιάσος(46΄Καρέλης), Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Σοφανός(53΄Μπρουκς), Ιβάν.(89΄Μασκανάκης)

Κηφισιά: Ραμίρες, Κονατέ(62΄Σιμόν), Σόουζα, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο(90+4΄Μούσιολικ), Πόμπο, Αμανί(62΄Πέρεθ), Αντόνισε, Σόουζα(76΄Νούνελι), Χριστόπουλος(76΄Θεοδωρίδης)