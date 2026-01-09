Τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ στον... δρόμο της κυριαρχίας: Για τη 10η σερί νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό

Εννιά συνεχόμενες νίκες μετρούν τα «αετόπουλα» της Κ19 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, λίγες ώρες πριν το μεταξύ τους ντέρμπι για το Κύπελλο.

Νέο μεγάλο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για το Κύπελλο K19, με τον Δικέφαλο να έχει το πάνω «χέρι» στην προϊστορία.

Δεν είναι μόνο ο περσινός τελικός της Κρήτης για το πρώτο Κύπελλο της κατηγορίας, το οποίο βάφτηκε «ασπρόμαυρο», με τον Δικέφαλο να έχει εννιά συνεχόμενες νίκες υποδεχόμενος τους Πειραιώτες.

Αύριο (10/1 13:00) στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή τα «αετόπουλα» του Πέτρου Τσιαπακίδη κοντράρονται στην παραδοσιακή μάχη των ακαδημιών απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Σίμου.

Το παιχνίδι του Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα είχε έναν πρωταγωνιστή. Τον Γιώργο Κρομμύδα, ο οποίος με γκολ στα τελευταία λεπτά έχρισε νικητή τον ΠΑΟΚ, που παραμένει μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Η φετινή νίκη των Θεσσαλονικιών ήταν η ένατη συνεχόμενη σε επίπεδο Κ19 και σε παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, με την προϊστορία να «λέει» ξεκάθαρα ΠΑΟΚ.

Χαρακτηριστικό των εννιά τελευταίων αναμετρήσεων είναι πώς ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μόνο ένα γκολ, με τον Δικέφαλο να έχει φτάσει αντίστοιχα στα 16 τέρματα.

Ένα ακόμα παράδειγμα πως οι παίκτες του Τσιαπακίδη έχουν φτιαχτεί όχι απλώς για να παίζουν ντέρμπι, αλλά να τα κερδίζουν, δείχνοντας πανέτοιμοι να επιστρέψουν στην κορυφή και να κατακτήσουν το πρώτο νταμπλ της ιστορίας τους.

Αναλυτικά τα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη σε επίπεδο Κ19: