Ατζέντης Ντρκούσιτς: «Επιστρέφει για προπονήσεις στη Ζενίτ» - Τι είπε για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ

Ο εκπρόσωπος του Βάνια Ντρκούσιτς, Μλάντεν Ρατκόβιτσα μίλησε για την υπόθεση του Σλοβένου κεντρικού αμυντικού, που απασχολεί τον ΠΑΟΚ.

Ο ατζέντης του Σλοβένου κεντρικού αμυντικού, στη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα «sportsdaily.ru», ανέφερε ότι ο Βάνια Ντρκούσιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και θα επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις της ρωσικής ομάδας.

H Ζενίτ μετά την χειμερινή διακοπή στο ρωσικό πρωτάθλημα θα επιστρέψει στις προπονήσεις στις 12 Ιανουαρίου, ενώ από τις 15 έως τις 26 Ιανουαρίου, έχει προγραμματιστεί προετοιμασία στην Ντόχα του Κατάρ.

«Ο Βάνια είναι παίκτης της Ζενίτ και έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο. Μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό, θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα από την πρώτη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μλάντεν Ρατκόβιτσα.

Ο εκπρόσωπος του Ντρκούσιτς, ρωτήθηκε και για το ενδιαφέρον που έχει δείξει ο ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Δικέφαλος εξετάζει την περίπτωση του Σλοβένου στόπερ, σημειώνοντας ότι μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία με την Ζενίτ, ο Ντρκούσιτς είναι αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με την ρωσική ομάδα.