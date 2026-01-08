Παναθηναϊκός: Οι «πυρετώδεις» εργασίες και η αλλαγή χλοοτάπητα στην Λεωφόρο (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στην Λεωφόρο, για την αλλαγή του αγωνιστικού χώρου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε αλλαγή του αγωνιστικού χώρου του «Απ. Νικολαΐδης», φέρνοντας χλοοτάπητα υψηλής ποιότητας από την Ολλανδία, ώστε να λυθεί οριστικά το ζήτημα της ολισθηρότητας στην Λεωφόρο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αναμέτρηση της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, με το «Τριφύλλι» να δημοσιεύει στα social media κι ένα βίντεο με τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στην ιστορική έδρα του συλλόγου.

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