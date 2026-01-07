Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός, ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του χλοοτάπητα στην Λεωφόρο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, αφού ολοκληρώνεται η αλλαγή αγωνιστικού χώρου στην Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή τον Πανσερραϊκό, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί εκτάκτως στο ΟΑΚΑ, αφού η «πράσινη» ΠΑΕ βρίσκεται στην τελική φάση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου στην Λεωφόρο.

Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, με τον νέο χλοοτάπητα να προέρχεται από την Ολλανδία και να έχει κατασκευαστεί από έναν από τους μεγαλύτερους οίκους παραγωγής φυσικού χλοοτάπητα παγκοσμίως.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται προβλέπει υπερμεγέθη ρολά αμμώδους χλοοτάπητα, διαστάσεων περίπου 2,40 μέτρων πλάτους και 15 μέτρων μήκους, με βάρος που ξεπερνά τους 2,5 τόνους ανά ρολό, όταν στην Ελλάδα τα συνήθη μεγέθη δεν υπερβαίνουν τα 1,20 x 8 μέτρα. Η συγκεκριμένη μέθοδος μειώνει τις «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο κατά περίπου 70%, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ομοιομορφίας, της αντοχής και της αγωνιστικής επάρκειας.

Το έργο αυτό μάλιστα θα είχε ολοκληρωθεί, όμως η κακοκαιρία στην Ιταλία και τα μπλόκα των αγροτών στην χώρα μας προκάλεσαν καθυστέρηση στην έλευση των φορτηγών που μετέφεραν τα ρολά.

Αυτός είναι ο λόγος που η αναμέτρηση της Κυριακής θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, με τον νέο χλοοτάπητα να εγκαινιάζεται στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός πάντως λύνει έτσι οριστικά το πρόβλημα ολισθηρότητας, επενδύοντας για άλλη μια φορά στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.