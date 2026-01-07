«Ελληνικές και τουρκικές ομάδες θέλουν τον Μποβέ»

Ο Εντοάρντο Μποβέ μένει ελεύθερος από τη Ρόμα και την περίπτωσή του εξετάζουν ομάδες από την Ελλάδα, την Τουρκία, αλλά και η Γουότφορντ.

Το συμβόλαιό του με τη Ρόμα λύνει ο Εντοάρντο Μποβέ και για την απόκτησή του ενδιαφέρονται και ελληνικές ομάδες, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα. Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η Γουότφορντ, όπως ελληνικές και τουρκικές ομάδες θέλουν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο.

Ο 23χρονος μέσος φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου με τους «τζιαλορόσι», επιστρέφοντας από τον δανεισμό του από τη Φιορεντίνα. Πέρυσι είχε… «παγώσει» την Ιταλία όταν είχε καταρρεύσει την 1η Δεκεμβρίου 2024 σε παιχνίδι των «βιόλα» με την Ίντερ. Μετά το περιστατικό, αγωνίστηκε μόλις για 16 λεπτά κόντρα στην Ίντερ τον Φεβρουάριο.

Πλέον φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει το καρδιακό πρόβλημα που αντιμετώπισε και γι’ αυτό θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του στο εξωτερικό.

