Η Νιγηρία κέρδιζε 3-0 και ο Οσιμέν μανούριασε με τον Λούκμαν! (vid)

Μπορεί η Νιγηρία να «διέλυσε» με 4-0 την Μοζαμβίκη πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Copa Africa, ωστόσο το φραστικό επεισόδιο που είχε ο Βίκτορ Οσιμέν με τον Αντεμόλα Λούκμαν προκάλεσε άσχημη εντύπωση.

Με το σκορ στο 3-0 υπέρ της Νιγηρίας θα περίμενε κανείς οι παίκτες των «Σούπερ Αετών» να είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, όμως ο τηλεοπτικό φακός... συνέβαλε τον επιθετικό της Γαλατασαράι να τα... χώνει στον εξτρέμ της Αταλάντα.

Ο Οσιμέν μανούριασε με τον Λούκμαν, που προηγουμένως του είχε δώσει την ασίστ για το 2-0, προκαλώντας προβληματισμό στους φίλους της Νιγηρίας με την εικόνα του τσακωμού των δύο συμπαικτών να γίνεται viral.

Ο Οσιμέν, μάλιστα αντικαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ προς το τέλος του αγώνα αλλαγή έγινε και ο Λούκμαν, με το κλίμα στα αποδυτήρια της Νιγηρίας να είναι τεταμένο.