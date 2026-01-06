Η Νιγηρία κέρδιζε 3-0 και ο Οσιμέν μανούριασε με τον Λούκμαν! (vid)

Με το σκορ στο 3-0 υπέρ της Νιγηρίας θα περίμενε κανείς οι παίκτες των «Σούπερ Αετών» να είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, όμως ο τηλεοπτικό φακός... συνέβαλε τον επιθετικό της Γαλατασαράι να τα... χώνει στον εξτρέμ της Αταλάντα.
Ο Οσιμέν μανούριασε με τον Λούκμαν, που προηγουμένως του είχε δώσει την ασίστ για το 2-0, προκαλώντας προβληματισμό στους φίλους της Νιγηρίας με την εικόνα του τσακωμού των δύο συμπαικτών να γίνεται viral.
Ο Οσιμέν, μάλιστα αντικαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ προς το τέλος του αγώνα αλλαγή έγινε και ο Λούκμαν, με το κλίμα στα αποδυτήρια της Νιγηρίας να είναι τεταμένο.
😳 Drama on the pitch! 🇳🇬— Micky Jnr (@MickyJnr__) January 5, 2026
Victor Osimhen had a quarrel with his teammate Lookman.
Crazy but this same Lookman provided him assist for his second goal earlier. #AFCONwithMicky#AFCON2025 #SuperEagles pic.twitter.com/kNIoEeKKPv