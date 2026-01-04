Παναθηναϊκός: MVP του Δεκεμβρίου ο Κότσαρης (pic)

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης αναδείχθηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ως ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας για τον Δεκέμβριο.

Με τον Ντραγκόφσκι να τίθεται εκτός πλάνων και τον Λαφόν να απουσιάζει λόγω τραυματισμών και Κόπα Άφρικα, ο Κωνσταντίνος Κότσαρης βρήκε ρόλο και πήρε φανέλα βασικού σε αναμετρήσεις της ομάδας του μέσα στον Δεκέμβριο.

Οι εμφανίσεις του μάλιστα ήταν αρκετά καλές, με κορυφαία αυτή στην Τούμπα (παρά την ήττα του Παναθηναϊκού), κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί από τους φιλάθλους ως ο MVP του «Τριφυλλιού» για τον Δεκέμβριο.

Η επικράτησή του ήταν… σαρωτική, αφού συγκέντρωσε το 79% των ψήφων, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να ακολουθεί με 12%, τον Τάσο Μπακασέτα με 5% και τον Ανάς Ζαρουρί με 4%.

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