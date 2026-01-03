Ξεκίνημα στο 2026 με γκέλα για τη Γιουβέντους, με τη Μεγάλη Κυρία να μένει στο 1-1 με τη Λέτσε.

Νέα απώλεια βαθμών για την Γιουβέντους, με τη Μεγάλη Κυρία να μπαίνει με άσχημο τρόπο στο 2026, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Λέτσε στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Serie A.

Έτσι, η ομάδα του Τορίνο έπεσε στην 5η θέση και έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη για την κορυφή, μένοντας στο -5 από την 1η Μίλαν, η οποία έχει και ματς λιγότερο. Από την άλλη, η Λέτσε πήρε σημαντικό βαθμό στη δική της μάχη για την παραμονή και είναι στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Γιουβέντους μπορεί να άξιζε τη νίκη και να είχε πολλές ευκαιρίες για να την πάρει, ωστόσο κατάφερε μόλις μία φορά να βρει τον δρόμο προς τα διχτυα. Μάλιστα, η Λέτσε ηταν αυτή που άνοιξε το σκορ, με τον Μπάντα να σκοράρει στο 45+2 για το 1-0.

Η ομάδα του Σπαλέτι έφτασε τελικά στην ισοφάριση στο 49ο λεπτό με τον Γουέστον ΜακΚένι, ενώ στο 66' ο Ντέιβιντ εχασε πεναλτι και την ευκαιρια να κάνει την ανατροπή, με το 1-1 να μενει μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.