Απίστευτο: Η κυβέρνηση της Γκαμπόν διαλύει την εθνική και αποβάλει Ομπαμεγιάνγκ-Μάνγκα!

Η κυβέρνηση της Γκαμπόν ανακοίνωσε την αναστολή της εθνικής ποδοσφαίρου, την απόλυση του προπονητή και την αποβολή του Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ από την ομάδα μετά τις τρεις ήττες στους ομίλους του Copa Africa 2025!

«Δεδομένης της απαράδεκτης απόδοσης της Πανθήρων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει το προπονητικό επιτελείο, να αναστείλει την εθνική ομάδα μέχρι νεωτέρας και να αποκλείσει τους παίκτες Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα και Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Αθλητισμού Σίμπλις-Ντεζίρ Μαμπουλά μετά την ήττα με 3-2 από την Ακτή Ελεφαντοστού χθες (31/12) στο Μαρακές!

Η Γκαμπόν, με προπονητή τον πρώην αμυντικό Τιερί Μουγιούμα, είχε ήδη αποκλειστεί μετά τις ήττες στους δύο πρώτους αγώνες του 6ου ομίλου κόντρα σε Καμερούν και Μοζαμβίκη, αλλά στον τελευταίο αγώνα της προηγήθηκε με 2-0, προτού δεχτεί τρία γκολ από τους πρωταθλητές. Ούτε ο Ομπαμεγιάνγκ, ούτε ο βετεράνος αμυντικός, Εκουέλε Μάνγκα αγωνίστηκαν, με τον Ομπαμεγιάνγκ να έχει επιστρέψει στη Μαρσέιγ, για θεραπεία.

Ο Ομπαμεγιάνγκ, πιθανότατα έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για την Γκαμπόν στην ήττα από τη Μοζαμβίκη, όπως πιθανότατα συνέβη και με τον 37χρονο πρώην αμυντικό της Κάρντιφ, Εκουέλε Μάνγκα. Μάλιστα, ο 36χρονος επιθετικός απάντησε μέσω του Χ: «Νομίζω ότι τα προβλήματα της ομάδας είναι πολύ βαθύτερα από το άτομο που είμαι...».

Η διάλυση της εθνικής ομάδας ήταν κάποτε μια συνηθισμένη αντίδραση στην Αφρική σε απογοητευτικά αποτελέσματα, αλλά από τότε που η FIFA υιοθέτησε σκληρή στάση κατά της κυβερνητικής παρέμβασης στη λειτουργία των ομοσπονδιών, είναι ένα σπάνιο φαινόμενο.