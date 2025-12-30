Άδοξο φινάλε με Ομπαμεγιάνγκ στην Γκαμπόν

Μπορεί να στόχευε σε διάκριση με την εθνική ομάδα στο δικό του φαινομενικά «last dance», όμως μια θλάση δεν θα επιτρέψει στον 36χρονο επιθετικό της Μαρσέιγ να παίξει στον τελευταίο αγώνα της Γκαμπόν στο Copa Africa (31/12, 21:00).

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ υπέφερε από θλάση στον αριστερό μηρό και επέστρεψε στη Μασσαλία πριν από τον αυριανό (31/12) τελευταίο αγώνα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής εναντίον της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Γκαμπόν.

Μετά από δύο ήττες από το Καμερούν (1-0) και τη Μοζαμβίκη (3-2), γνώρισαν τον αποκλεισμό. Φτάνοντας στο Μαρόκο με έναν ελαφρύ τραυματισμό, ο 36χρονος επιθετικός αναμενόταν να ξεκουραστεί στον εναρκτήριο αγώνα, αλλά ο προπονητής του, Τιερί Μουγιουμά, τον πέρασε ως αλλαγή στο 30'.

Αναλυτικά, η ενημέρωση της Γκαμπόν και το άδοξο φινάλε του «Auba» στη διοργάνωση:

«Σε συνεννόηση με τον σύλλογό του, το ιατρικό επιτελείο συμφώνησε να προστατεύσει τη σωματική ευεξία του παίκτη ξεκουράζοντάς τον από τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία. Είμαστε μια σοβαρή ομοσπονδία, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και θα παραμείνουμε έτσι παρά την αναταραχή, παρά τα... κουτσομπολιά!

Έχουμε επικοινωνήσει: Ο Πιερ-Εμερίκ έφυγε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ήταν αποφασισμένος, πολύ δυνατός. Έπαιξε ενάμιση αγώνα με αυτόν τον πόνο, είχε την επιθυμία, τη θέληση να εκπροσωπήσει τη χώρα του. Η καρδιά του το ήθελε, η ψυχή του το ήθελε. Αλλά το σώμα του δεν μπορούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα».