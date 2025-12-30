Άδοξο φινάλε με Ομπαμεγιάνγκ στην Γκαμπόν

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ υπέφερε από θλάση στον αριστερό μηρό και επέστρεψε στη Μασσαλία πριν από τον αυριανό (31/12) τελευταίο αγώνα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής εναντίον της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Γκαμπόν.
Μετά από δύο ήττες από το Καμερούν (1-0) και τη Μοζαμβίκη (3-2), γνώρισαν τον αποκλεισμό. Φτάνοντας στο Μαρόκο με έναν ελαφρύ τραυματισμό, ο 36χρονος επιθετικός αναμενόταν να ξεκουραστεί στον εναρκτήριο αγώνα, αλλά ο προπονητής του, Τιερί Μουγιουμά, τον πέρασε ως αλλαγή στο 30'.
Αναλυτικά, η ενημέρωση της Γκαμπόν και το άδοξο φινάλε του «Auba» στη διοργάνωση:
«Σε συνεννόηση με τον σύλλογό του, το ιατρικό επιτελείο συμφώνησε να προστατεύσει τη σωματική ευεξία του παίκτη ξεκουράζοντάς τον από τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία. Είμαστε μια σοβαρή ομοσπονδία, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και θα παραμείνουμε έτσι παρά την αναταραχή, παρά τα... κουτσομπολιά!
Έχουμε επικοινωνήσει: Ο Πιερ-Εμερίκ έφυγε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ήταν αποφασισμένος, πολύ δυνατός. Έπαιξε ενάμιση αγώνα με αυτόν τον πόνο, είχε την επιθυμία, τη θέληση να εκπροσωπήσει τη χώρα του. Η καρδιά του το ήθελε, η ψυχή του το ήθελε. Αλλά το σώμα του δεν μπορούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα».