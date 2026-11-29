Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την τεσσάρα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με Ντε Φράι ηγετικό, Τεττέι οδοστρωτήρα, Λιβάι τανκ και έδειξε στο γήπεδο για άλλη μία φορά, γιατί είναι πρώτος και καλύτερος.

Αυτές τις ομάδες έτσι πρέπει να τις νικάς. Να τις βάζεις και τέσσερα και πέντε και έξι αν μπορείς. Ο Ατρόμητος χρόνια τώρα όχι μόνο λυσσάει με τον Παναθηναϊκό(δεν το κάνει με τον ίδιο τρόπο με άλλες ομάδες), αλλά και σήμερα ο προερχόμενος από τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία προκαλούσε(το έδειξε η τηλεόραση) τον Τεττέι ακόμα και στις καθυστερήσεις με στόχο να τσιμπήσει και να δει κόκκινη κάρτα(γιατί άραγε;). Ο Τεττέι δεν τσίμπησε και απλά γέλαγε. Ο δε Μήτογλου που δηλώνει ποδοσφαιριστής, αλλά θα μπορούσε να είναι άνετα παλαιστής μάρκαρε με χέρια και πόδια τον Τεττέι και τον Ντέσερς, αλλά κάρτα δεν είδε ποτέ.

H παράγκα του Αλαφούζου θα φταίει μάλλον και για αυτό και για το γεγονός, ότι σε ένα παιχνίδι που έβαλε ο Παναθηναϊκός 4 αντί για 6 είχε 21 φάουλ και ο Ατρόμητος 13.

Για όλους αυτούς τους λόγους και για να το βουλώνουν οι διάφοροι γραφικοί πας σαν Παναθηναϊκός και βάζεις τέσσερα κόντρα και στις καιρικές συνθήκες. Με βροχή και αέρα που έφθανε και τα 8 μποφόρ. Ενας αέρας που στο πρώτο ημίχρονο ήταν κόντρα ο Παναθηναϊκός το διαχειρίστηκε μία χαρά το ματς και στο δεύτερο τον αξιοποίησε , συν την μπάλα που έπαιξε και έφθασε στο 0-4 αντί για 0-6.

Στους γραφικούς που σας λένε για παράγκες και τέτοιες γραφικότητες απαντάει η βαθμολογία η καλύτερη επίθεση και η καλύτερη άμυνα, τα δέκα δοκάρια και το γεγονός, ότι ο Παναθηναϊκός τρεις ημέρες μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι πάνω στο πλαστικό τάπητα έρχεται και κάνει παρέλαση, χωρίς να καταλαβαίνει από κούραση.

Ο Νιστρουπισμός έχει φτιάξει μία ομάδα παντός καιρού. Μπορεί η ομάδα να μην έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά κέρδισε ένα πέναλτι, όπως το έδωσε με τον ΟΦΗ πριν μία εβδομάδα. Τότε το έκανε ο Φαν Ντρόγκελεν, απόψε το έκανε ο Μάγκνουσον. Τότε ο Πένια απέκρουσε το πέναλτι του Φούντα, τώρα ο Ντέσερς το έστειλε στην άλλη γωνία και έκανε το 0-1.

Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός ήταν πιο πιεστικός, πρέσαρε πιο σωστά μετά τις οδηγίες του Νίστρουπ και στο 66 το ματς είχε γίνει 0-4. Πρώτα ο ηγετικός Ντε Φράι με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Κάνγκουα έκανε το 0-2(ίδιο γκολ με Αστέρα), μετά από ωραίο απευθείας φάουλ του Λιβάι έγινε το 0-3 και το σκορ έκλεισε ο Τεττέι με μία σουτάρα, που πήγε στο παράθυρο μετά από πάσα του Γιάγκουσιτς.

Ο Ντε Φράι (με ειδικό νάρθηκα μετά τον τραυματισμό από τον Νους)επέστρεψε, σκόραρε και ο Παναθηναϊκός ήταν απροσπέλαστος στην άμυνα , ο Πένια δεν χρειάστηκε να κάνει ούτε μία απόκρουση.

Ο Λιβάι κέρδισε το πέναλτι και πέτυχε το γκολ με μεγάλη συνεισφορά στη νίκη, Ο Τεττέι έβαλε γκολ και βοήθησε πολύ ανασταλτικά. Ο Κάνγκουα ήταν το γνωστό μηχανάκι στο κέντρο και είχε μία ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός, που ήταν καταιγιστικός στο δεύτερο ημίχρονο είχε και δύο δοκάρια. Το ένα με τον Ραστόντερ από πάσσα του Τεττέι και το άλλο από εκτέλεση κόρνερ του Σαλάχ Εντίν.

Η εξέλιξη του σκορ βοήθησε τον Νίστρουπ να δώσει ανάσες στο δεύτερο ημίχρονο σε Κάνγκουα, Καμαρά, Ντέσερς, Λιβάι, Ταμπόρδα και εκτός από τον Γιάγκουσιτς και τον Ραστόντερ έδωσε χρόνο και σε Κοντούρη, Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν.

Μπράβο στους 500 φίλους του Παναθηναϊκού, που πήγαν και στο Περιστέρι, βοήθησαν την ομάδα και στο τέλος μαζί με τους παίκτες είπαν το "χόρτο μαγικό" και έφυγαν χαρούμενοι από το γήπεδο.

*Κρίμα για τον Ατρόμητο, Ηταν 4 γκολ και δύο δοκάρια μακριά από το πριμ.....

*Συνεχίζουμε ενωμένοι και με ταπεινότητα κόντρα σε όλους.