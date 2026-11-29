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Η Λιθουανία έκανε το 2/2 στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, αφού πέρασε νικηφόρα από τη Βοσνία με 85-73, μένοντας έτσι ζωντανή για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027.

Μετά τη Σερβία, η Λιθουανία κέρδισε και την ουραγό του ομίλου, Βοσνία (3-7) και ανέβηκε στο 6-4 και μπήκε στην πρώτη τριάδα. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει εντός με την Τουρκία -έχει ήδη προκριθεί- και με την Σερβία εκτός έδρας.

Πρώτος σκόρερ των Λιθουανών στο ματς ήταν ο Ολισεβίτσιοους με 16 πόντους, ακολούθησε ο Μπλάζεβιτς με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μπουτκεβίτσιους πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Βαλαντσιούνας είχε 5 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Μούσα με 23 πόντους και πιο πίσω ήταν ο Καστανέδα και ο Μάριτς με 10 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 34-46, 54-68, 73-85