Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, στην κάμερα της NOVA, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της συνδρομητικής.

«Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού, έκρινε το παιχνίδι. Ήταν ενα παιχνίδι με πολλές μονομαχίες και αρκετά δυνατό. Παρότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, από ένα σημείο και μετά δεν κάναμε κάτι σωστά στον αγωνιστικό χώρο. Μοιραία γνωρίσαμε μια ήττα η οποία μας ενοχλεί» σημείωσε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα των καναλιών Novasports, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.



Αναφορικά με τις τελικές της ομάδας του: «Δεν είναι εύκολα απέναντι στον Ολυμπιακό να δημιουργείς όπως με τις υπόλοιπες ομάδες. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, μπήκαμε στην περιοχή αλλά δεν είναι εύκολο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες».