Ο Ολυμπιακός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του επικράτησε του Άρη με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» του Άρη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Εξαιρετικός στην επανάληψη ο Κώστας Φορτούνης. Απογοητευτικός ο Μάριους.

Αναλυτικά η κριτική των «Ερυθρολεύκων».

Ορτέγκα

Σταθερός ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος όποτε χρειάστηκε να επέμβει, το έκανε με επιτυχία, δίχως πάντως να απειληθεί ιδιαίτερα.

Σάλιακας

Μακριά από τον καλό του εαυτό στο πρώτο ημίχρονο ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού. Πιο ουσιαστικός στην επανάληψη, από δική του ασίστ σκόραρε ο Ζότα.

Σμαϊλοβιτς

Έχασε μία-δύο μονομαχίες στο ξεκίνημα, ωστόσο έδειξε διάθεση να βοηθήσει την ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις του έλειψε η απαραίτητη συγκέντρωση, με χαρακτηριστικότερη τη φάση στην οποία έχασε τον Γιαννιώτα. Ουκ ολίγες φορές προτίμησε να γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγκα.

Πιρόλα

Σταθερός ο Ιταλός, ο οποίος κάλυψε τα κενά που δημιουργήθηκαν στην αμυντική γραμμή και έδωσε λύσεις όποτε χρειάστηκε. Απόλυτα προσηλωμένος στα ανασταλτικά του καθήκοντα, πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση δίχως να πιεστεί ιδιαίτερα.

Τικνιζιάν

Πολύ δραστήριος ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, ο οποίος έτρεξε αρκετά και συμμετείχε ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Μάλιστα, στο πρώτο 20λεπτο πραγματοποίησε δύο σέντρες ακριβείας, από τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει οι Πειραιώτες. Ωστόσο, ανασταλτικά υπήρξαν στιγμές που βρισκόταν εκτός θέσης, ενώ στο 56' αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Φρόιλερ

Απέφυγε τα λάθη και επιστράτευσε την εμπειρία του. Εμφάνιση με θετικό πρόσημο για τον Ελβετό διεθνή που έκανε αυτό που έπρεπε για ακόμη μία φορά παίζοντας ασταμάτητα.

Σιπιόνι

Δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά ο Αργεντινός αμυντικός χαφ, ο οποίος επιχείρησε να απειλήσει και με μακρινά σουτ, αλλά να μην καταφέρει να ξεχωρίσει με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Φορτούνης

Αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο 34χρονος άσος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να σκοράρει στο 18', αλλά δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα με το κεφάλι. Από τα πόδια του ξεκίνησαν αρκετές επιθετικές προσπάθειες του Ολυμπιακού, δίχως αποτέλεσμα. Ανέβασε την απόδοση του στη συνέχεια έχοντας ενεργή συμμετοχή συμμετοχή και στα δύο γκολ. Πιστώνεται την ασίστ στο δεύτερο γκολ, όπου άφησε το στίγμα του.

Ζότα Σίλβα

Σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίωρο, στις οποίες θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη κατάληξη για τον Ολυμπιακό, ενώ είναι ενδεικτικό πως στο πρώτο ημίχρονο δεν ολοκλήρωσε επιτυχημένα ούτε μία ντρίμπλα. Στην επανάληψη όμως ήταν εμφανώς βελτιωμένος για ακόμη μια φορά έδειξε την επιθετική του δεινότητα σκοράροντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του. Έφτασε τα 8 γκολ και έγειρε με την ποιότητα του την πλάστιγγα υπέρ των «Ερυθρολεύκων».

Ρόκα

Δεν κατάφερε να ξεχωρίσει ο Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος έχασε αρκετές μονομαχίες και υπέπεσε σε λάθη, αδυνατώντας να προσφέρει ουσιαστικά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Είχε ένα καλό σουτ με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, ωστόσο συνολικά η παρουσία του κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Καθυστέρησε να εκτελέσει στη φάση του 75'.

Μάριους Μουαντιλματζί

Αρνητικός πρωταγωνιστής στις σημαντικότερες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου ο διεθνής φορ από το Τσαντ, καθώς έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες από πλεονεκτική θέση, αδυνατώντας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η αντικατάστασή του από τον Αλγκουαθίλ στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ήταν ορθή.



Γκονζάλες

Είχε μια καλή στιγμή στο 77'. Χρειάστηκε πολλές φορές να βγει εκτός περιοχής για να πάρει μπάλα.



Μπρούνο



Πέρασε απαρατήρητος ο Νιγηριανός, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 56'. Τον ευνόησε και το γεγονός πως ο Άρης δεν ήταν δραστήριος στο δεύτερο ημίχρονο από την πλευρά του.



Ζέλσον Μαρτίνς

Πέρασε αλλαγή στο 80' ο Πορτογάλος και λίγο έλειψε να σκοράρει στο 89'. Κινητικός στο διάστημα που αγωνίστηκε ο 31χρονος εξτρέμ.



Γουστάβο Σα



Πέρασε αλλαγή στο 80', είχε δοκάρι στο 93'. Θετική παρουσία στα λεπτά που αγωνίστηκε