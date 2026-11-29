Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Τα Highlights της νίκης του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού (vid) 29-11-2026 20:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ Λεβαδειακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της νίκης του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού, αναμέτρηση η οποία κρίθηκε υπέρ των Κρητικών χάρη σε τέρμα που πέτυχε ο Θεοδοσουλάκης, έπειτα από ασίστ του Αθανασίου. To αουτσάιντερ που μπαίνει στη μάχη: Διεκδικεί τη θέση του Μητσοτάκη στην ηγεσία ΝΔ instanews.gr Κι όμως η απάντηση δεν είναι «9»: Εσύ μπορείς να λύσεις τον μαθηματικό γρίφο που τους έχει γονατίσει όλους; menshouse.gr Το τηλεοπτικό κανάλι που βάζει… πλάτη στον αγώνα του Σαμαρά instanews.gr Πατάς το Play και ο κόσμος έξω παύει να υπάρχει: Το Netflix έφερε την ταινία που μας μεγάλωσε menshouse.gr Ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει: Τα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις μπλέξει με νάρκισσο σύντροφο menshouse.gr Κι όμως είναι αληθινά: 5 σοκαριστικά στατιστικά για την Γιουνάιτεντ που δείχνουν γιατί δεν μπορούν τα παλικάρια menshouse.gr «Βρέθηκε η νικήτρια»: Η εντυπωσιακή παίκτρια που ξετρέλανε τους 4 κριτές του «The Voice» (Vid) dailymedia.com.gr Σαν άλλη Μέριλιν Μονρόε: H μικρή «Όλια» του Mega είναι αγνώριστη 23 χρόνια μετά τη «Λένη» (Pics) dailymedia.com.gr Τα Highlights της νίκης του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού (vid) SHARE