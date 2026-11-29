Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της νίκης του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού, αναμέτρηση η οποία κρίθηκε υπέρ των Κρητικών χάρη σε τέρμα που πέτυχε ο Θεοδοσουλάκης, έπειτα από ασίστ του Αθανασίου.