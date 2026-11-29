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Οι Κρητικοί επικράτησαν (1-0) του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο χάρη σε γκολ (61΄) του 22χρονου μεσοεπιθετικού και επέστρεψαν στις νίκες έπειτα από δύο αγωνιστικές, με τους Βοιωτούς να παραμένουν με μόλις ένα τρίποντο στη φετινή Super League.

Υπό καταρρακτώδη βροχή και ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Παγκρήτιο.

Πρώτη καλή στιγμή στο 15΄ όταν ο Κωστούλας επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, με τον Ελιάσι να αποκρούει και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του Λεβαδειακού.

Ο ΟΦΗ είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και έβγαζε επιθετικές συνεργασίες στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, χωρίς πάντως να έχει δημιουργήσει κάποια κλασική ευκαιρία.

Οι Βοιωτοί κρατούσαν κοντά τις γραμμές τους και λειτουργούσαν αποτελεσματικά ανασταλτικά, περιορίζοντας τους διαθέσιμους χώρους για τους γηπεδούχους.

Ο Λεβαδειακός απείλησε για πρώτη φορά σοβαρά στο 40΄. Ο Βήχος σέντραρε, ο Κόμπναν εκτέλεσε εξ επαφής, όμως ο Χριστογεώργος με εξαιρετικά αντανακλαστικά απέκρουσε και κράτησε το μηδέν για τον ΟΦΗ.

Στο 49΄ ο Μπουχαλάκης σούταρε από το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ. Στο 59΄ ο Κόμπναν σούταρε με το δεξί, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Γκολ ο Θεοδοσουλάκης (1-0)

Στο 61΄ ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ. Ο Αθανασίου έβγαλε εξαιρετική συρτή μπαλιά, ο Θεοδοσουλάκης κινήθηκε ανάμεσα στους δύο στόπερ του Λεβαδειακού και με προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 67΄ ο Αθανασίου επιχείρησε ένα ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή, με τον Ελιάσι να διώχνει σε κόρνερ. Νέα καλή στιγμή για την κρητική ομάδα στο 79΄με διαγώνιο σουτ του Νους που δεν βρήκε στόχο.

Φωνές για πέναλτι

Στο 87΄οι φιλοξενούμενοι φώναξαν για χέρι του Αθανασίου και πέναλτι έπειτα από σέντρα του Πάντεα, ο διαιτητής (Βεργέτης) και το VAR (Ντάουλας) είχαν διαφορετική γνώμη, ενώ στο 90΄ο Ανδρούτσος με σωτήρια προβολή απομάκρυνε σε κόρνερ και πρόλαβε τον Γκούμα που είχε...οπλίσει.

Επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ (έπειτα από δύο αγωνιστικές στη Super League) που χωρίς να κινηθεί σε υψηλές…στροφές έδειξε πως ήθελε περισσότερο το παιχνίδι.

Στον αντίποδα, ο Λεβαδειακός πάλεψε το ματς αλλά μια στιγμή αμυντικής αδράνειας έφτανε για να φύγει με άδεια χέρια από το Παγκρήτιο και να παραμείνει με μόλις μία νίκη στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος.

ΟΦΗ(Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Σιέλης, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καραχάλιος (78΄Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (65΄Ανδρούτσος), Θεοδοσουλάκης, Χατζηγιοβάνης (65΄Αϊτόρ), Νους (89΄Σιτμαλίδης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Φίλων (69΄Εμμανουηλίδης), Βήχος, Κορνέζος, Πάνζο, Ελνένι, Σούτ (69΄Εντιαγέ), Ούρζι (51΄Βρακάς), Ποπέσκου (80΄Γκούμας), Μανθάτης (69΄Πάντεα), Κόμπναν.