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Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ο κόσμος του Παναθηναϊκού δημιούργησε μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο Περιστέρι και το εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο.

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν εκτός έδρας τον Ατρόμητο, σε ένα ματς του οποίου η διεξαγωγή ήταν αμφίβολη μέχρι και λίγο πριν την σέντρα και στο οποίο τελικά ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα με 0-4.

Πέρα από τους ποδοσφαιριστές του Νίστρουπ ωστόσο ξεχώρισε και ο κόσμος της ομάδας, αφού περίπου 500 οπαδοί βρέθηκαν στις εξέδρες αψηφώντας τον καιρό και δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, στηρίζοντας επί 90 λεπτά το «Τριφύλλι».

Κι αυτό λίγα μόνο 24ωρα μετά την εντυπωσιακή παρουσία του «πράσινου» λαού και στην Δανία, για το εκτός έδρας ματς με τη Νόρτζελαντ στο Conference League.

Δείτε βίντεο από το Περιστέρι: