Ήταν μέχρι να... πάρει μπροστά: ο Λιβάι Γκαρσία σκόραρε και κόντρα στον Ατρόμητο, βρίσκοντας έτσι δίχτυα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική.

Ο φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ήταν από το ξεκίνημα της σεζόν ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες του Παναθηναϊκού και το μόνο που του έλειπε ήταν το γκολ, αφού είχε σκοράρει μόνο στο ντεμπούτο του, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Στο Πρωτάθλημα είχε σταθεί αρκετές φορές άτυχος, σημαδεύοντας τα δοκάρια, όμως την τελευταία εβδομάδα έχει βρει για τα καλά ρυθμό και μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ βρήκε δίχτυα και απέναντι στον Ατρόμητο.

Στο ΟΑΚΑ σκόραρε με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα, ενώ στο Περιστέρι με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ, αρχίζοντας έτσι να βάζει πια και ουσία στο παιχνίδι του.