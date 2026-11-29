Δεν έχει σκοπό ούτε καν να μπλέξει με τον υποβιβασμό η Χαλ, που πέρασε από την Κρίσταλ Πάλας (2-3) και ανέβηκε 9. «Διπλά» και για Μπόρνμουθ, Τότεναμ, Νιούκαστλ.

Συνεχίζει να αψηφά τα προγνωστικά η Χαλ και με βασικό ξανά τον Κωνσταντή Τζολάκη, πέρασε από το Selhusrt Park κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (2-3) και στην πρώτη 10άδα της Premier League. Οι Tigers άνοιξαν το σκορ στο 38' με τον «ήρωα» της προηγούμενης αγωνιστικής, ΜακΜπέρνι, και ανέβασαν το σκορ στο 0-3 με τους Τόμας (48') και Σλάτερ (80'). Οι γηπεδούχοι «μάζεψαν» τη διαφορά από το 90' και μετά με τους Στραντ Λάρσεν και Γουόρτον αλλά ήταν πλέον πολύ αργά για να πάρουν κάτι από το ματς.

Εκτός έδρας νίκες σημειώθηκαν και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν το απόγευμα. Την πιο σημαντική την πήρε η... αδιανόητη, Μπόρνμουθ, που έφτασε τις 11 (!!!) σε όλες τις διοργανώσεις, με το 1-2 σε βάρος της Φούλαμ και ανέβηκε στο -1 από την 4άδα και την Λίβερπουλ. Με πέναλτι του Μουνίζ προηγήθηκαν οι παίκτες του Αρμπελόα στο 28', όμως οι Cherries έκαναν μία ακόμα ανατροπή στη σεζόν με τους Ταβερνίερ (21') και Κλάιφερτ (62').

Καλύτερα πατάει πλέον και η Τότεναμ, η οποία εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Μενιέ στο 12' και επιβλήθηκε 0-2 της Σάντερλαντ χάρη σε δύο γκολ του Τζέιμς Μάντισον (35', 70'). Ένα και να καίει για την Νιούκαστλ, που προηγήθηκε μόλις στο 8' στο ΑΜΕΧ κόντρα στην Μπράιτον με πέναλτι του Μπαρνς και κλείνοντας τους διαδρόμους, κράτησε το πολύτιμο 0-1 μέχρι το φινάλε.