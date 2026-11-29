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Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ κόντρα στον Πανιώνιο Betsson, η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου σε δηλώσεις της στο SDNA ανέφερε ότι οι επιλογές στο φινάλε έδωσαν το «ροζ φύλλο».

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού πήρε μια σπουδαία νίκη με 3-2 σετ επί του Πανιώνιου Betsson και έκανε το 8/8 στην Volley League Γυναικών.

Η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου μίλησε μετά τον αγώνα στο μικρόφωνο του SDNA για τις λεπτομέρειες της αναμέτρησης, για το αήττητο σερί του «τριφυλλιού» και για το ντέρμπι που έρχεται (5/12) στην έδρα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η διεθνής κεντρικός στο SDNA:

Ένα φανταστικό ντέρμπι στο οποίο βγήκατε νικήτριες. Οι λεπτομέρειες θεωρείς ήταν αυτές που σας έδωσαν το «ροζ φύλλο»;

Ναι πιστεύω αυτές ήταν υπέρ μας. Ξέρουμε ότι ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, περιμέναμε ότι θα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στο τέταρτο σετ κάναμε πάρα πολλά λάθη και πιστεύω ότι εμείς το χάσαμε αυτό το σετ. Από εκεί και πέρα και οι 2 ομάδες έπαιξαν πολύ καλά, κρίθηκε στην λεπτομέρεια. Στο τέλος ίσως κάναμε πιο σωστές επιλογές και μας έφερε τη νίκη.

Στο τέταρτο σετ βρισκόσασταν μπροστά με 8 πόντους (17-9), τι πήγε «στραβά» σε αυτό το σημείο και δεν καταφέρατε να το πάρετε και να τελειώσετε το ματς;

Όπως είπε και ο προπονητής μας είχαμε 12 λάθη, δεν γίνετε σε ένα σετ να έχουμε τόσα. Οπότε ξεκάθαρα κρίθηκε από τα δικά μας λάθη.

Μετά από αυτή τη νίκη είστε πλέον η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για εσάς;

Σίγουρα είναι, έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Είναι πολύ νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα οπότε πρέπει κάθε ματς να το βλέπουμε ξεχωριστά.

Ακολουθεί ένα εκτός έδρα ματς στην Ρουμανία και ύστερα ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού. Τι πρέπει να κάνετε ώστε να επικρατήσετε;

Σήμερα χαιρόμαστε από αύριο ξανά πιάνουμε δουλειά. Κάθε ματς έχει την δική του σημασία κυρίως τα ντέρμπι.

Τέλος θέλω ένα σχόλιο για τον κόσμο που σε τέτοια ημέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα βρισκόταν διπλά σας.

Χαρήκαμε που ο κόσμος ήταν εδώ και μας στήριξε. Θα θέλαμε ακόμα περισσότερους στο γήπεδο, να το γεμίσουμε, τους περιμένουμε σε κάθε ματς γιατί είναι διαφορετικά να παίζουμε με κόσμο.