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Η Αναγέννηση Καρδίτσας, παρότι εμφανώς ανώτερη, δεν μπόρεσε να σκοράρει απέναντι στον Ολυμπιακό Β (0-0), με τους Πειραιώτες να μένουν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία της Superbet League 2

Σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο στην Καρδίτσα, η τοπική Αναγέννηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη, όντας αήττητη εντός έδρας, υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό Β, που παρέμενε στα πολύ χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Επιθετικός μονόλογος για τους γηπεδούχους το πρώτο ημίχρονο, καταγράφοντας έξι τελικές και οκτώ κόρνερ, την ώρα που οι Πειραιώτες δεν είχαν καμία τελική, περιορισμένοι σε πολύ παθητικό ρόλο.

Στο 15ο λεπτό οι κιτρινόμαυροι είχαν τριπλή τεράστια ευκαιρία, με τους αμυντικούς του Ολυμπιακού Β να βγάζουν την ύστατη στιγμή την άμυνα, ενώ στο 36' έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο προωθημένος Θωμάι δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Πολύ κακό ποιοτικά το δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν αντίπαλο (και) τον καιρό, με τη μοναδική αξιόλογη τελική να καταγράφεται στο 84' όταν ο Μολίνας εξαπέλυσε έναν κεραυνό, αλλά ο Τσομπανίδης κράτησε όρθια την ομάδα του.

Τελικό 0-0 στην Καρδίτσα, με την Αναγέννηση να φτάνει τους 14 βαθμούς παραμένοντας στη 10η θέση, ενώ αντίθετα, οι ερυθρόλευκοι έμειναν πολύ χαμηλά και στην προτελευταία θέση με 8 βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική, οι κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν στην Κομοτηνή τον Πανθρακικό, ενώ ο Ολυμπιακός Β θα φιλοξενηθεί από τη Ζάκυνθο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Τσέλιος (67′ Ντιαγέ), Καραμπάς (67′ Πίντσι), Κάστρο (56′ Μπενίτεζ), Δρίτσας, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μπακούλας (81′ Πλις), Μπιλάλ(90+3' Ταϊγιέ), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Αλαφάκης (64′ Κουτσογούλας), Μωϋσιάδης, Φίλης, Ζουγλής (82′ Λεγκίσι), Αγγελάκης (64′ Σαντής), Αβραμούλης.

