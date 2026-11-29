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Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (1-2), στο μεγάλο ντέρμπι της Super League K15, παραμένοντας αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που οι ασπρόμαυροι γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα

Ντέρμπι Δικεφάλων στην Super League K15, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην βροχερή Σουρωτή την ΑΕΚ, δύο ομάδες που παρέμεναν αήττητες τις πρώτες 9 αγωνιστικές.

Στα του αγώνα, η Ένωση προηγήθηκε στο 6ο λεπτό, όταν ο Ζορμπαλάς πραγματοποίησε μία όμορφη ατομική ενέργεια και πλασέ που κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 39ο λεπτό, ο Ζορμπαλάς βγήκε στον κενό χώρο μετά από ασίστ του Ντάνου και ευστόχησε για το 2-0 της ΑΕΚ, που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 60' μετά από φάση διαρκείας με τον Γαλανόπουλο, από την ασίστ του Σύψα, με το 1-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να δίνει το τρίποντο στους φιλοξενούμενους.

Πλέον, η ΑΕΚ ξέφυγε στη βαθμολογία, καθώς έχει 29 βαθμούς μετά από 11 αγωνιστικές, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 21, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Την επόμενη αγωνιστική υπάρχει νέο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Βόλο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ K15 (Κρινίτσας-Βασιλάκος): Ιατρίδης, Σταμπολίδης (65′ Βακουφάρης), Δούμπης, Νικολαΐδης, Σύψας, Σιδέρης (50′ Νησιώτης), Κωνσταντινίδης (75′ Σκέμπι), Ζώνιος, Σ. Γαλανόπουλος, Φίλος (40′ Παπανίκου), Παπαγεωργίου (40′ Κουκουτζέλης).

ΑΕΚ Κ15 (Γιώργος Νάτσης): Κολέτσος, Μπαλής, Σιδερής, Παπαδογιωργάκης, Καραγιάννης (65' Παπαπαναγιώτου), Μπαλάσκας, Ντάνος (60' Μιχαλόπουλος), Δημητρούλας, Σοφιανίδης (65' Σταυρόπουλος), Ζορμπαλάς, Δροσάκης (72' Μπάρδης).