Ο Ντουάιτ Χάουαρντ προχώρησε σε μια ιδιαίτερη εξομολόγηση σχετικά με την καριέρα του, παραδεχόμενος πως θα έπρεπε να είχε… κυνηγήσει τα χρήματα και όχι τους τίτλους.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 2020 φιλοξενήθηκε στο «MightyCast» podcast, όπου μίλησε για τη νοοτροπία με την οποία αντιμετώπιζε το μπάσκετ στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αλλά και για το πώς αυτή μεταβλήθηκε με την πάροδο του χρόνου.

«Όταν ήμουν νέος, σκεφτόμουν πραγματικά μόνο το μπάσκετ. Δεν με ενδιέφεραν τα χρήματα ή τίποτα από όλα αυτά. Και όταν λέω ότι δεν με ενδιέφεραν, εννοώ πως δεν έπαιζα για τα χρήματα. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Έλεγα απλώς ότι θέλω να δω τη φανέλα μου να κρέμεται στην οροφή του γηπέδου, θέλω να γίνω ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών», ανέφερε αρχικά ο Χάουαρντ.

Και συνέχισε: «Όσο μεγάλωνα, έλεγα στον εαυτό μου ότι πρέπει να κυνηγήσω τα μεγάλα συμβόλαια. Τώρα που είμαι μεγαλύτερος, κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι τι ήταν πραγματικά πιο σημαντικό: να κατακτήσω πρωταθλήματα ή να εξασφαλίσω ένα μεγάλο συμβόλαιο;

Τότε όλα περιστρέφονταν γύρω από την κατάκτηση πρωταθλημάτων και το πόσα δαχτυλίδια μπορούσες να κερδίσεις. Πλέον, όμως, όλα έχουν να κάνουν με το πώς θα εξασφαλίσεις όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Και σκέφτομαι: “Γαμώτο, έπρεπε κι εγώ να είχα κυνηγήσει τα πολλά χρήματα”».