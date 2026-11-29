Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, τονίζοντας πως οι απουσίες της ομάδας δεν αποτελούν δικαιολογία.

Ο Δανός τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στην συνδρομητική τηλεόραση ενόψει του σημερινού αγώνα με τον Ατρόμητο, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να έχει ένταση και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει για να πάρει τη νίκη.

Παράλληλα, σχολίασε την ήττα από τη Νόρτζελαντ, τις αρκετές απουσίες αλλά και την εμφάνιση που έκαναν στο Φάρουμ ποδοσφαιριστές όπως οι Γιάγκουσιτς, Πελίστρι και Κάτρης, που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της NOVA:

Μπορεί η ήττα από τη Νόρτζελαντ να χαλάσει το κλίμα;

«Όχι, σε καμία περίπτωση. Οι ήττες είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αυτό το συζήτησα και με τους ποδοσφαιριστές μου. Κάναμε γενικά ένα καλό παιχνίδι. Δεν θα πω ότι ήταν μια κατάρρευση αυτή που είχαμε. Θα έπρεπε, όμως να είχαμε πάει καλύτερα σε κάποια κομμάτια.

Μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε ο αντίπαλος ήμασταν κοντά σε ένα τρίτο τέρμα με το οποίο θα νιώθαμε πιο ασφαλείς. Είχαμε σε εκείνο το σημείο 70% κατοχή μπάλας. Ήταν ένα κακό δεκαπεντάλεπτο για εμάς. Μετά είχαμε κι εμείς ένα καλό δεκαπεντάλεπτο.

Θα πρέπει να γυρίσουμε για να πάρουμε μία ακόμα νίκη στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Ολα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Γνωρίζουμε ότι ο Ατρόμητος είναι μια καλή και καλά οργανωμένη ομάδα. Ίσως δεν έχει τους βαθμούς που θα μπορούσε να έχει με βάση την εικόνα της. Θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα».

Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πετύχει τον στόχο του;

«Για μένα όλες οι ομάδες έχουν δυνατότητες και καλά σημεία όπως ο Ατρόμητος. Το λέω πάντα, ότι πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο της δικής μας απόδοσης για να έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τον αγώνα. Πολλά παιχνίδια στο Πρωτάθλημα κρίνονται στο ένα γκολ.

Θα είναι ένα κλειστό και δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε ένταση στα κομμάτια που είμαστε καλοί, να πάρουμε τη μπάλα, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτούμε».

Πόσο τον προβληματίζουν οι σοβαροί τραυματισμοί; Το έχει συναντήσει ξανά; Και αν μπορεί το πρόβλημα να ξεπεραστεί με άλλους ποδοσφαιριστές του ρόστερ:

«Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις στην Κοπεγχάγη. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Και ο προπονητής του Ολυμπιακού θα ήθελε όλους τους ποδοσφαιριστές του υγιείς, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τέσσερις σημαντικές απουσίες.

Αυτό δεν είναι δικαιολογία για την απόδοσή μας. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να αποδώσεις. Όπως για παράδειγμα κάνει ο Γιάγκουσιτς που βελτιώνεται και εξελίσσεται, ο Κάτρης που ήταν καλός στη Δανία, ο Πελίστρι που είχε επίσης μια καλή εμφάνιση, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι είχε καιρό να παίξει περισσότερα από 60 λεπτά.

Η ευκαιρία είναι εκεί και θεωρώ ότι έχουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για ν' αντεπεξέλθουμε».