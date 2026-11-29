Μπορεί οι καιρικές συνθήκες στην Αττική σήμερα πράγματι να προβλέπουν έντονη βροχόπτωση όλη την ημέρα ωστόσο όπως προκύπτει από την πλευρά της ΑΕΚ, δεν έχει τεθεί κανένα θέμα αναβολής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

O αγωνιστικός χώρος της Αγιά Σοφιάς μάλιστα είναι άψογος παρά την βροχή που πέφτει από το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ να σημειώσουμε πως το γήπεδο της ΑΕΚ διαθέτει ένα άρτιο αποστραγγιστικό σύστημα το οποίο ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις χρειάζεται μόλις δέκα με δεκαπέντε λεπτά, από τότε που θα μειωθεί η ένταση της βροχής, για να λειτουργήσει και να επαναφέρει το τερέν στην αρχική του μορφή.

Σε κάθε περίπτωση όμως για την ώρα, ξαναλέμε, πως ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, παρά την έντονη βροχή που πέφτει από το πρωί, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί κανένα θέμα αναβολής, ούτε καν υπάρχει κάποια σκέψη από την πλευρά των κιτρινόμαυρων.

Να σημειωθεί επίσης, πως έχει ολοκληρωθεί η πρωινή σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι και των δυο ομάδων αλλά και οι παρατηρητές της Σούπερ Λιγκ. Άπαντες, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά, πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τερέν της Αγιά Σοφιάς.

Θυμίζουμε πως το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00.