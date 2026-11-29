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Ο Αλί Σαμάτα ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την Χάβρη, απέναντι στο Στρασβούργο - Η αποβολή για το σκληρό φάουλ του Τανζανού και το βαρύ 1-3 με αριθμητικό μειονέκτημα

Ο Αλί Σαμάτα ήταν ο μοιραίος για την Χάβρη, στην οποία αγωνίζεται ως στόπερ και ο Τουμπά, στην χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στο Στρασβούργο. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της γαλλικής Ligue 1.

Η αποβολή έλαβε χώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, στο 49ο λεπτό (με το σκορ εκείνη τη στιγμή στο 0-1 υπέρ του Στρασβούργου. Ο Τανζανός επιθετικός υπέπεσε σε σκληρό φάουλ και, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, η κάρτα αναβαθμίστηκε σε απευθείας κόκκινη.

Παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα, η Χάβρη δέχθηκε ακόμα δύο γκολ (58', 88') και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις (90') με τον Νακαμούρα για το τελικό 1-3.

Η γαλλική ομάδα βρίσκεται στην τελευταία (18η) θέση της βαθμολογίας χωρίς νίκη, με μόλις δύο βαθμούς στο "σακούλι'.