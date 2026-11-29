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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επισήμως πλέον την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ήρθε στον Παναθηναϊκό αναλαμβάνοντας το πόστο του τεχνικού διευθυντή, όμως μετά την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ ουσιαστικά τέθηκε κι αυτός εκτός συλλόγου, με τον Στέφανο Κοτσόλη να αναβαθμίζεται σε τεχνικό διευθυντή και τον Ισπανό να διατηρεί μια τυπική θέση συμβούλου, όντας όμως στην πράξη ανενεργός.

Πλέον ο Ισπανός αποτελεί και επίσημα παρελθόν, ενώ όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μάλαγα.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ευχαριστούμε τον Μιγκέλ Άνχελ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».