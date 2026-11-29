Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την αγωνιστική της εικόνα να προκαλεί έντονη ανησυχία και τον κίνδυνο του υποβιβασμού να μοιάζει πλέον πιο ορατός από ποτέ.

Ο Πέτερ Σμάιχελ δεν έκρυψε την έκπληξη και την απογοήτευσή του για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι «κόκκινοι διάβολοι», αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να αγωνίζονται τη νέα χρονιά στην Championship.

«Νομίζω πως αρχίζουν να συνηθίζουν την ιδέα ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να υποβιβαστεί. Δεν έχει σημασία το μέγεθος του γηπέδου σου. Αν δεν είσαι αρκετά καλός, θα υποφέρεις. Αυτή είναι, ουσιαστικά, η πίεση που αντιμετωπίζουν οι παίκτες και η διοίκηση. Οι φίλαθλοι αποχώρησαν από το γήπεδο ακόμα και πριν μπει το τέταρτο γκολ. Μάλλον πίστευαν ότι το μαρτύριο είχε τελειώσει στο 3-0. Όχι, φίλοι μου. Μπορεί να καταλήξουμε να παίζουμε στην Championship του χρόνου», τόνισε.



«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω λόγια. Είναι σοκαριστικό, αυτό ακριβώς είναι. Υπάρχουν πολλές αποδοκιμασίες, αλλά καταλαβαίνω γιατί αποδοκιμάζουν, καθώς η εμφάνιση δεν ήταν αρκετά καλή – απλά δεν ήταν. Αν αυτή είναι η απόδοση που μπορούμε να παρουσιάσουμε, τότε πρέπει να αποδεχτούμε ότι βρισκόμαστε σε μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Πίστευα ότι εδώ θα γινόταν η ανατροπή. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Ποτσετίνο», πρόσθεσε.