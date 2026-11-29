Η Εθνική Ελλάδας θα αναμετρηθεί με την Ισπανία στο «Multisusos Fonte do Sar» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «επίσημη αγαπημένη» θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει… ζωντανή στο κυνήγη της πρόκρισης.
Αυτή θα είναι η 50η αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να μετράει 15 νίκες.
Αναλυτικά:
18/10/1951 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλεξάνδρεια) 47-49
20/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 53-59
23/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 57-58
02/05/1961 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 46-73
05/06/1965 Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 89-82
07/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Ελσίνκι) 95-99
13/08/1972 Φιλικό (Άουγκσμπουργκ) 82-88
02/10/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 74-86
09/06/1975 Ευρωμπάσκετ (Ριέκα) 63-89
26/08/1975 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγέρι) 74-80
23/05/1979 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη) 88-89
30/05/1981 Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα) 72-111
30/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 79-100
17/05/1984 Προολυμπιακό Τουρνουά (Λε Μαν) 89-90
08/07/1986 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαραγόσα) 86-87
27/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο Καλάμπρια) 101-98
05/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 89-106
13/09/1987 Μεσογειακοί Αγώνες (Λαττάκεια) 71-85
07/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 84-91
09/08/1990 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μπουένος Άιρες) 102-93
07/07/1991 Μεσογειακοί Αγώνες (Θεσσαλονίκη) 90-82
27/05/1992 Φιλικό / Τεργέστη) 94-95
28/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 76-75
30/06/1995 Ευρωμπάσκετ (OAKA) 66-64
14/06/1997 Μεσογειακοί Αγώνες (Μπάρι) 70-75
07/08/1998 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (OAKA) 69-62
05/06/1999 Φιλικό (Ουέλβα) 65-60
25/08/2000 Φιλικό (Βαγιαδολίδ) 70-76
15/08/2001 Φιλικό (Κάντιθ) 79-84
09/09/2001 Μεσογειακοί Αγώνες (Τίνιδα) 61-72
26/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι) 86-73
25/01/2003 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Λεόν) 91-94
16/08/2003 Φιλικό (Κάντιθ) 76-87
06/08/2004 Φιλικό (Μαδρίτη) 70-80
30/06/2005 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλμερία) 88-77
10/09/2005 Φιλικό (Μαδρίτη) 88-80
03/09/2006 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαϊτάμα) 47-70
07/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 58-76
15/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 77-82
10/08/2008 Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο) 66-81
19/09/2009 Ευρωμπάσκετ (Κατοβίτσε) 64-82
04/09/2010 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κωνσταντινούπολη) 72-80
12/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Λιουμπλιάνα) 79-75
15/09/2015 Ευρωμπάσκετ (Λιλ) 71-73
09/08/2022 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 86-70
11/08/2022 Φιλικό (Μαδρίτη) 80-87
30/07/2024 Ολυμπιακοί Αγώνες (Λιλ) 77-84
04/09/2025 Ευρωμπάσκετ (Λεμεσός) 90-86
31/08/2026 Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (Αθήνα) 108-106