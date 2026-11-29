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Η Ελλάδα θα ψάξει την 16η νίκη της απέναντι στην Ισπανία, σε έναν… τελικό για την «επίσημη» αγαπημένη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική Ελλάδας θα αναμετρηθεί με την Ισπανία στο «Multisusos Fonte do Sar» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «επίσημη αγαπημένη» θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει… ζωντανή στο κυνήγη της πρόκρισης.

Αυτή θα είναι η 50η αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να μετράει 15 νίκες.

Αναλυτικά:

18/10/1951 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλεξάνδρεια) 47-49

20/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 53-59

23/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 57-58

02/05/1961 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 46-73

05/06/1965 Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 89-82

07/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Ελσίνκι) 95-99

13/08/1972 Φιλικό (Άουγκσμπουργκ) 82-88

02/10/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 74-86

09/06/1975 Ευρωμπάσκετ (Ριέκα) 63-89

26/08/1975 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγέρι) 74-80

23/05/1979 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη) 88-89

30/05/1981 Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα) 72-111

30/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 79-100

17/05/1984 Προολυμπιακό Τουρνουά (Λε Μαν) 89-90

08/07/1986 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαραγόσα) 86-87

27/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο Καλάμπρια) 101-98

05/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 89-106

13/09/1987 Μεσογειακοί Αγώνες (Λαττάκεια) 71-85

07/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 84-91

09/08/1990 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μπουένος Άιρες) 102-93

07/07/1991 Μεσογειακοί Αγώνες (Θεσσαλονίκη) 90-82

27/05/1992 Φιλικό / Τεργέστη) 94-95

28/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 76-75

30/06/1995 Ευρωμπάσκετ (OAKA) 66-64

14/06/1997 Μεσογειακοί Αγώνες (Μπάρι) 70-75

07/08/1998 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (OAKA) 69-62

05/06/1999 Φιλικό (Ουέλβα) 65-60

25/08/2000 Φιλικό (Βαγιαδολίδ) 70-76

15/08/2001 Φιλικό (Κάντιθ) 79-84

09/09/2001 Μεσογειακοί Αγώνες (Τίνιδα) 61-72

26/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι) 86-73

25/01/2003 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Λεόν) 91-94

16/08/2003 Φιλικό (Κάντιθ) 76-87

06/08/2004 Φιλικό (Μαδρίτη) 70-80

30/06/2005 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλμερία) 88-77

10/09/2005 Φιλικό (Μαδρίτη) 88-80

03/09/2006 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαϊτάμα) 47-70

07/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 58-76

15/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 77-82

10/08/2008 Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο) 66-81

19/09/2009 Ευρωμπάσκετ (Κατοβίτσε) 64-82

04/09/2010 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κωνσταντινούπολη) 72-80

12/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Λιουμπλιάνα) 79-75

15/09/2015 Ευρωμπάσκετ (Λιλ) 71-73

09/08/2022 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 86-70

11/08/2022 Φιλικό (Μαδρίτη) 80-87

30/07/2024 Ολυμπιακοί Αγώνες (Λιλ) 77-84

04/09/2025 Ευρωμπάσκετ (Λεμεσός) 90-86

31/08/2026 Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (Αθήνα) 108-106