Η αγωνιστική δράση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται, με την Ελλάδα να έχει μπροστά της έναν… τελικό.
Μετά την ήττα από την Γεωργία, η «επίσημη αγαπημένη» θέλει μόνο νίκη. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει στο «Multisusos Fonte do Sar» την Ισπανία, με το τζάμπολ να γίνεται στις 19:00.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
17.30 Γεωργία - Πορτογαλία
18.00 Τουρκία - Ισλανδία
18.30 Ουκρανία - Μαυροβούνιο
19.00 Ισπανία - Ελλάδα
19.00 Βοσνία - Λιθουανία
20.00 Σερβία - Ιταλία