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Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το ματς να είναι «τελικός» για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Η αγωνιστική δράση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται, με την Ελλάδα να έχει μπροστά της έναν… τελικό.

Μετά την ήττα από την Γεωργία, η «επίσημη αγαπημένη» θέλει μόνο νίκη. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει στο «Multisusos Fonte do Sar» την Ισπανία, με το τζάμπολ να γίνεται στις 19:00.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17.30 Γεωργία - Πορτογαλία

18.00 Τουρκία - Ισλανδία

18.30 Ουκρανία - Μαυροβούνιο

19.00 Ισπανία - Ελλάδα

19.00 Βοσνία - Λιθουανία

20.00 Σερβία - Ιταλία