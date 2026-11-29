Έξαλλος μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ Β ο Σούλης Παπαδόπουλος, εξαπέλυσε παρά κατά του διαιτητή της αναμέτρησης.

Η Μαρκό ισοφάρισε στις καθυστερήσεις τον ΠΑΟΚ Β σε 1-1 και γλίτωσε από την πρώτη ήττα της στη σεζόν, ωστόσο υπέστη ακόμα μία βαθμολογική απώλεια. Η πρωτοπόρος της Superbet League 2 φωνάζει για πέναλτι σε προσπάθεια του Ελ Αραμπί, με τον Σούλη Παπαδόπουλο μάλιστα να αποβάλλεται για διαμαρτυρία στη συγκεκριμένη φάση. Μετά το τέλος του αγώνα ο έμπειρος τεχνικός εξαπέλυσε πυρά κατά του διαιτητή της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν νομίζω ότι λυτρωθήκαμε εμείς, εγώ πιστεύω ότι λυτρώθηκε ο διαιτητής για να είμαι δίκαιος. Εμείς παίξαμε πάλι ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό απέναντι σε μία νεανική ομάδα πάρα πολύ καλή. Παίξανε πάρα πολύ καλά και μακάρι να παίζουν όλα τα παιχνίδια έτσι. Γιατί με εμάς παίζουν όλοι για θάνατο και καλά κάνουν γιατί εμένα μου αρέσει.

Νομίζω ότι ο διαιτητής έκανε τα πάντα για να μην κερδίσουμε. Φαίνεται ο άνθρωπος απ’ όταν σου δίνει το χέρι στην αρχή. Τώρα όταν δεν δίνεις αυτό το πέναλτι του Ελ Αραμπί… Δεν μπορώ να καταλάβω να τη βγάζει πάνω στη γραμμή με το χέρι. Στο πρώτο ημίχρονο πάλι στη γραμμή με το χέρι, που θα ήταν και αριθμητική υπεροχή. Μόλις μας δώσει τα δύο πέναλτι θα παίξουν με δέκα και με εννέα παίκτες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.

Θέλω να πιστεύω ότι είναι ανθρώπινα λάθη, αν και μέσα μου ξέρω ότι δεν είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι όλοι τους, είμαστε μόνοι μας και αυτή η ομάδα αρνείται να χάσει. Κρατήσαμε το αήττητο. Η Μαρκό έχει να χάσει πάνω από έντεκα μήνες. Κάποιοι δεν το ξέρουν καλά, αλλά δεν έχουμε χάσει από το περσινό πρωτάθλημα».

Και στο τέλος συμπλήρωσε: «Ο ΠΑΟΚ Β’ έκανε μία ευκαιρία και έβαλε ένα γκολ. Εμείς κάναμε πάνω από δέκα. Θα έπρεπε να βάλουμε περισσότερα γκολ εάν οι αποφάσεις του διαιτητή ήταν σωστές. Ακόμη και η αποβολή μου… Έρχεται και με βγάζει με απευθείας κόκκινη ενώ διαμαρτύρονταν τόσα άτομα. Έχει μπερδευτεί, έχουμε αγώνα Κυπέλλου μπροστά και έτσι θα εκτίσω εκεί».