Οι Ουίζαρντς απομάκρυναν τον Μπράιαν Κιφ από την τεχνική ηγεσία τους, μετά την ήττα από τους Μάτζικ.

Ο 50χρονος προπονητής είχε αναλάβει τον Ιανουάριο του 2024, διαδεχόμενος τον Oυές Άνσελντ. Αποχωρεί με απολογισμό 50 νίκες και 173 ήττες, το χειρότερο ρεκόρ στο NBA σε αυτό το διάστημα.

Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες μετά την ήττα με 116-91 από τους Μάτζικ. Οι Oυίζαρντς βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 30 πόντους στο ημίχρονο και πλέον έχουν ρεκόρ 7-13.

Ο βοηθός του, Άνταμ Κάπορν, θα αναλάβει προσωρινά την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Διανύει την τρίτη του χρονιά στους Γουίζαρντς και έχει εμπειρία ως πρώτος προπονητής, καθώς από τον Μάρτιο του 2025 καθοδηγεί την εθνική ομάδα ανδρών της Αυστραλίας.