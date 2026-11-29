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Οι καιρικές συνθήκες βάζουν ερωτηματικά στους αγώνες Ατρόμητος-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ καθώς από το πρωί βρέχει ασταμάτητα στην Αττική ενώ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Δυτική Αττική μετά τις 13:00.

Η πρόβλεψη για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα θέτει σε κίνδυνο τα παιχνίδια καθώς οι αγωνιστικοί χώροι αναμένεται να «δοκιμαστούν» κυριολεκτικά και μεταφορικά τις επόμενες ώρες.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για τεράστιες ποσότητες βροχόπτωσης το απόγευμα και ειδικότερα μετά τη 1 το μεσημέρι.

Μάλιστα επίκεντρο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία θα αποτελέσει η περιοχή της Δυτικής Αττικής, εκεί δηλαδή όπου θα διεξαχθούν με απόσταση 4 ωρών τα δύο μεγάλα παιχνίδια της ημέρας στη Super League.

Οι αγωνιστικοί χώροι και στο Περιστέρι και στη Φιλαδέλφεια είναι ιδιαίτερα προσεγμένοι κι έχει γίνει καλή δουλειά αλλά μπαίνει ένα ερωτηματικό εκ των προτέρων για το αν μπορούν να αντέξουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Την τελική απόφαση φυσικά θα πάρουν ο διαιτητής Τσέτσιλας στο Περιστέρι και ο Πελίτο στη Φιλαδέλφεια αν φυσικά δεν κυλάει ομαλά η μπάλα ή διακινδυνεύεται η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.

Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση αναβολής ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί 24 ώρες αργότερα, κάτι που θα βάλει νέο μεγάλο πρόβλημα διότι την Τετάρτη στις 19:00 έχει προγραμματιστεί η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος στην οποία συμμετέχουν όλες οι ομάδες που αγωνίζονται σήμερα.