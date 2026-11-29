Έξαλλος με την διαιτησία του Σότο Γκράντο, εμφανίσθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την εντός έδρας ήττα-σοκ (2-1) που γνώρισε η Ρεάλ Μαδρίτης από την Αλαβές.

Όταν ρωτήθηκε για την φάση του Τζουντ Μπέλιγχαμ για το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα που έλαβε ο Άγγλος στο τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ρεάλ εξήγησε ότι «είναι δύσκολο να κρίνεις ένα πέναλτι από τον πάγκο. Είχα τις αμφιβολίες μου, αλλά ο Τζουντ είπε ότι ήταν πέναλτι μετά τον αγώνα, και όταν το λέει ένας παίκτης, πρέπει να τον πιστέψω», εξήγησε.

Στην συνέχεια, ο «Special One» επιτέθηκε ευθέως στον Σότο Γκράντο, χλευάζοντας τις διαδοχικές αποβολές αρκετών παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Ισπανό διαιτητή: «Πριν από δύο σεζόν ήταν ο Μπαπέ, την περασμένη σεζόν ο Βινίσιους κι΄ εφέτος ο Μπέλιγχαμ. Θα δούμε εάν θα είναι ο Κουρτουά την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι αυτός ο διαιτητής θέλει να επιδεικνύει την δύναμή του, του αρέσει να δείχνει ότι είναι φαινόμενο και αυτό είναι όλο! Δεν θέλω να πω ότι χάσαμε εξαιτίας του διαιτητή».

Τέλος, ο Πορτογάλος προπονητής κατήγγειλε επίσης μια πρακτική που θεωρεί ιδιαίτερα αντιαθλητική από τον αντίπαλο πάγκο, καθώς ισχυρίσθηκε ότι δύο επιπλέον μπάλες πετάχτηκαν στον αγωνιστικό χώρο για να διακοπεί το παιχνίδι και επέκρινε τον διαιτητή που δεν τιμώρησε αυτές τις ενέργειες:

«Υπάρχει ένας πολύ σαφής κανόνας στο ποδόσφαιρο σήμερα: αν ο πάγκος πετάξει μια μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, είναι άμεση κόκκινη κάρτα για τον προπονητή. Δύο φορές, έριξαν μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο τους. Το μόνο πράγμα για το οποίο τους επικρίνω πραγματικά, και είναι άσχημο, είναι να πετάξουν αυτές τις δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσουν το παιχνίδι. Κανείς δεν το κάνει αυτό πια στο ποδόσφαιρο».