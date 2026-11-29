Ο Λουίτζι Ντατόμε μίλησε με θαυμασμό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την πορεία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αποκαλύπτοντας ότι τον έβλεπε τον Παναθηναϊκό!

Η Σερβία υποδέχεται την Ιταλία στο Βελιγράδι, σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο Aleksandar Nikolić Hall θα συναντηθούν δύο παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ στις εξέδρες και γύρω από το παρκέ αναμένεται να βρεθούν πρόσωπα που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο άθλημα.

Ανάμεσά τους και ο Λουίτζι Ντατόμε. Ο άλλοτε φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε έχει πλέον ρόλο στην ιταλική ομοσπονδία και ταξίδεψε στο Βελιγράδι με τη Σκουάντρα Ατζούρα. Σε συνέντευξή του στη Mozzart Sport αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην επιστροφή του Σέρβου προπονητή στον Παναθηναϊκό, αλλά και σε μια ξεχωριστή ιστορία από το πρόσφατο παρελθόν.

Ο Ντατόμε σχολίασε την απόφαση του Ομπράντοβιτς να αποχωρήσει από την Παρτίζαν την περασμένη σεζόν:

«Δεν με εξέπληξε η αποχώρησή του, επειδή είδα ότι η κατάσταση εδώ δεν ήταν ιδανική όσον αφορά τα αποτελέσματα της ομάδας και όλα τα άλλα. Και πάλι, είναι πάντα μια προσωπική απόφαση και ξέρω ότι υπήρχε τεράστια πίεση πάνω του να μείνει. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, που οι οπαδοί να θέλουν τόσο πολύ να μείνει κάποιος.

Αλλά, φυσικά, είναι ο Ζέλικο, ο καλύτερος όλων των εποχών, και όλοι τον αγαπούν, όχι μόνο ως προπονητή, αλλά και ως άνθρωπο. Αν πήρε μια τέτοια απόφαση, σίγουρα δεν την πήρε λόγω εγωισμού ή παρορμητικού συναισθήματος. Το σκέφτηκε καλά, επειδή αγαπάει και την Παρτιζάν. Είμαι σίγουρος ότι επέλεξε αυτό που ήταν καλύτερο για τον σύλλογο, όχι για τον ίδιο προσωπικά, επειδή είναι επίσης πολύ ανιδιοτελής».

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό:

«Όσο για τον Παναθηναϊκό, μεγάλωσα βλέποντάς τον εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει χάσει ποτέ την επαφή με τους ανθρώπους σε αυτόν τον σύλλογο. Έχουν μια σπουδαία ομάδα και νομίζω ότι είναι καλό γι' αυτόν που έχει την ευκαιρία να ηγηθεί μιας ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο. Ήταν στα πρόθυρα να κάνει ένα θαύμα και να οδηγήσει την Παρτιζάν στο Final Four, όλοι θυμόμαστε πολύ καλά εκείνη τη σεζόν.

Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος και του αξίζει μια ομάδα με την οποία μπορεί να αγωνιστεί για τον τίτλο. Η EuroLeague είναι πολύ υψηλού επιπέδου και υπάρχουν αρκετές ομάδες που έχουν τη φιλοδοξία να φτάσουν στο Final Four, ίσως η κατάσταση να είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι στα παράθυρα της FIBA, επειδή είναι πολύ σκληρή και κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Αλλά, όταν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπατε, και τον Γιαν Βέσελι, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του φέτος, τους θεωρώ απίστευτους. Εύχομαι στους φίλους μου και σε όλους τους τα καλύτερα»

Μάλιστα, ο Ντατόμε αποκάλυψε στην συνέντευξή του μια ιστορία με πρωταγωνιστή εκείνον και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάτι. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πέρυσι τον κάλεσα στη Ρώμη για να πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο προπονητικής για την Ομοσπονδία μας. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε, δεν έχουμε πλέον επαγγελματική σχέση, αλλά περάσαμε υπέροχα μαζί, πήγαμε σε δείπνα, μιλήσαμε για μπάσκετ, για τη ζωή. Φυσικά, τα τρόπαια είναι σημαντικά, αλλά μετά από δέκα χρόνια, αυτό είναι που μένει για πάντα. Η σχέση που χτίζεις και η εγγύτητα που νιώθεις με έναν άνθρωπο. Θεωρώ πραγματικά τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν ένας από τους παίκτες του και που κερδίσαμε μαζί. Και τώρα που μπορούμε να αποκαλούμε ο ένας τον άλλον φίλο, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό».