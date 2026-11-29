Με Έλληνα διαιτητή στο χορτάρι και το μεγάλο ντέρμπι της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκλεκτός της ΚΕΔ είναι ο Βασίλης Φωτιάς, ο οποίος πήρε το χρίσμα για το σπουδαίο ματς του Φαλήρου, που είναι και εξαιρετικά κομβικό για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Στο VAR θα βρίσκεται ολλανδικό δίδυμο, το ίδιο που θα εκτελέσει χρέη και στο αποψινό ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Ο λόγος για τους Μαρτίνους Φαν Μπέκελ και Ρίτσαρντ Μάρτενς.

Από εκεί και πέρα το Καλαμάτα-ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Ντάουλας, το ΑΕκ-Αστέρας Τρίπολης ο Κατσικογιάννης, το ΟΦΗ-Βόλος ο Φίτσας, το Άρης-Πανσερραϊκός ο Κατόπης, το Ατρόμητος-Νέστος ο Μέγας, το Κηφισιά-ΑΕΛ ο Ματσούκας και το Νίκη Βόλου-Μαρκό ο Κούκουλας. Σημειώνεται ότι όλοι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη (2/12) στις 19:00, ενώ τα ματς σε Βόλο, "Βικελίδης", Περιστέρι και Λεωφόρο δεν θα έχουν VAR.

Αναλυτικά οι διαιτητές του Κυπέλλου:

Νίκη Βόλου-Μαρκό: Κούκουλας (Ψύλλος, Νταβέλας, 4ος Τζίκας)

Καλαμάτα-ΠΑΟΚ: Ντάουλας (Τσολακίδης, Μπαλιάκας, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

ΟΦΗ-Βόλος: Φίτσας (Αρμακόλας, Στεφανής, 4ος Κατοίκος, Παπαδόπουλος, Τσιμεντερίδης)

Άρης-Πανσερραϊκός: Κατόπης (Κλεπετσάνης, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Κεχαγιάς)

Ατρόμητος-Νέστος: Μέγας (Μηνούδης, Βαλιώτης, 4ος Γεωργόπουλος)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Φαν Μπέκελ, Μάρτενς)

Κηφισιά-ΑΕΛ: Ματσούκας (Πάτρας, Χριστοδούλου, 4ος Αλατσάκης)

ΑΕΚ-Αστέρας: Κατσικογιάννης (Κομισοπούλου, Φραγκιαδάκης, 4ος Κόκκινος, VAR: Ευαγγέλου, Τσέτεσιλας)