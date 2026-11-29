Ο Τζέιλεν Μπράνσον σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Στεφ Κάρι είναι ο κορυφαίος point guard στην ιστορία.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον στο «Roommates Show» πήρε θέση για το δίλημμα Στεφ Κάρι-Μάτζικ Τζόνσον όσον αφορά τον κορυφαίο point guard στην ιστορία.

Ο αστέρας των Νιου Γιορκ Νικς επέλεξε τον θρύλο των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και εξήγησε την απάντησή του.

«Εγώ; Διαλέγω τον Στεφ Κάρι. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω με τον παίκτη που πρέπει να μαρκάρεις όταν αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται στο παρκέ. Αυτή η απειλή… Μόνο η σκέψη ότι μπορεί να είναι ξεμαρκάριστος είναι τρομακτική για τους αμυντικούς. Από την άλλη έχεις τον Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος μπορεί να κάνει όλες τις πάσες και να ξεκινήσει έναν αιφνιδιασμό. Αλλά εγώ προτιμώ το σουτ» ανέφερε.